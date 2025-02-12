美聯：上月全港樓花及現樓貨尾增6.7%

市場一手住宅庫存量有上升趨勢，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年1月全港樓花及現樓貨尾累錄約23,121伙，較去年12月約21,674伙，按月上升約6.7%。

他指出，踏入2025年，發展商積極推售全新盤，上月推出5個全新盤項目共逾2,100伙。但由於上月適逢農曆新年假期，不少市民忙於籌備年貨或外遊過節，即使1月一手市況向好，交投按月回升，但仍難以短時間內吸納月內全新盤的所有單位，導致累積貨尾量按月上升。

若以三個主要地區統計，九龍區(包括將軍澳及西貢)仍是貨尾量最高地區，上月錄12,993伙，較去年12月的12,175伙，按月增加約6.7%。其次新界區於上月錄6,602伙貨尾單位，亦按月增加約4.2%。至於貨尾單位最少為港島區(包括愉景灣)，1月錄3,526伙，不過增幅則為各區最大，較對上一個月的6,335伙，按月大增約11.4%。

劉嘉輝續稱，值得留意，目前貨尾量達23,121伙的同時，已批出預售樓花同意書，但尚未發售的私人住宅單位亦錄約15,472伙，即合計隨時可推出市場的新盤單位達約3.86萬伙，可見短期供應充裕。