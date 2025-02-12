康怡花園兩房718萬元沽　持貨11年升值3萬

藍籌屋苑樓價倒流，鰂魚涌康怡花園兩房單位，放盤約一星期，減價至718萬元沽出，近11年帳面僅升值3萬元，新成交價貼近2014年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張略欣表示，鰂魚涌康怡花園L座中層13室，實用面積約555方呎，兩房間隔，本月初叫價750萬元，放盤約一星期，速以718萬元售出，呎價約12,937元，新買家為同區客，原業主持貨近11年，轉手帳面獲利3萬元。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康蕙花園2座中層B室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望山景，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，原業主原叫價899萬元，以813萬元成交，呎價約13,460元，原業主在2017年以約870萬元買入，帳面蝕57萬元。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣居屋富景花園6座低層G室，三房設計，實用面積約592方呎，去年年底於未補價第二市場叫價355萬元，最終輕微減價15萬元，外區綠表客以340萬元購入，呎價約5,743元。

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九龍區

●利嘉閣鄭啟聰稱，油塘居屋高俊苑B座高層12室，實用面積約527方呎，兩房間隔，外區家庭客睇樓一次便落實洽購，單位未補價第二市場叫價420萬元，以385.5萬元成交，呎價約7,315元。

●美林物業林小燕稱，藍田滙景花園3座高層B室，實用面積約537方呎，兩房間隔，成交價608萬元，呎價約11,322元，原業主2011年1月以430萬元購入，帳面獲利約178萬元。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青盛苑A座高層5室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望市景，新買家為區內客，為方便照顧家人，獲減價65萬元，已補價自由市場以385萬元購入，屬市價，呎價約7,857元。

●中原凌活忠指，荃灣全·城滙8座高層A室，實用面積約850方呎，套三房間隔，享海景，去年6月叫價1,700萬元，現以1,650萬元沽出，減價50萬元，呎價約19,412元，原業主持貨約8年，帳面獲利72萬元，升值約4.6%。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆安苑F座低層5室，實用面積約495方呎，兩房間隔，附裝修，減價10萬元，已補價自由市場以310萬元購入自用，呎價約6,263元。

●中原麥偉成指，上水及粉嶺2月暫錄約12宗二手買賣，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的D座低層7室，實用面積約339方呎，一房間隔，叫價約440萬元，議價後以402.2萬元易手，呎價約11,864元，原業主持貨約兩年，帳面蝕68.8萬元離場，貶值約14.6%。

●美聯吳偉文稱，上水居屋順欣花園1座低層E室，實用面積約483方呎，兩房設計，未補價第二市場叫價365萬元，獲用客洽購，經議價後反價1萬元，最終以366萬元成交，呎價約7,577元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座中層E室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望市景，叫價780萬元，放盤長達約2年9個月，獲買家洽購，減幅約22.4%，累減175萬元，以605萬元成交，呎價約15,278元。

●美聯梁兆堅指，沙田中心海寧大廈極低層單位，實用面積約297方呎，兩房設計，原業主叫價418萬元，獲同區客洽詢，議價後減價30萬元，以388萬元承接單位自住，呎價約13,064元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山聽濤雅苑10座高層A室，實用面積約1,054方呎，套三房連儲物室間隔，望全海景，放盤約5個月，叫價1,280萬元，減幅約10.3%，獲買家以1,148萬元承接，呎價約10,892元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山迎海2座高層C室，實用面積約534方呎，一房連儲物室間隔，望海景，放盤長達兩年半，叫價985萬元，減230萬元，以755萬元獲買家承接，減幅約23.4%，呎價約14,139元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕78萬元。

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