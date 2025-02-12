元朗新盤推首張價單 入場費由265萬元起
2025年02月12日 22:02
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樓市前景未明，新界西全新盤開價依然進取。元朗項目於周三(12日)推出首張價單，提供120伙，折實平均呎價約10,658元，較同區近半年來推出的樓盤高約2至15%，一房折實入場費約265萬元起。
●元朗朗天峰首批120伙 折實價約265萬元起
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周三(12日)公布首張價單，提供120伙，折實平均呎價約10,658元。首批單位包括67伙一房單位，53伙兩房單位，實用面積286至403方呎，扣除最高18%折扣及回贈後，折實價介乎264.87萬至約481萬元，折實呎價由8,898至12,534元。入場單位為2座3樓J室，實用面積286方呎，連回贈計折實呎價9,261元。
●北角皇都5日累收5,500張入票
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周三(13日)開放連家具無改動一房示範單位予傳媒參觀，為18樓B8室，實用面積351方呎。新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣稱，項目截至晚上7時，5日內已累收逾5,500張入票，按首輪銷售168伙計，超額認購近32倍。當中，有數組大手客有意認購多於兩伙，亦有準買家正積極考慮連購9伙。
●馬頭角南角道南首登場
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南角道住宅項目，周三(12日)公布命名為南首，預計本周上載樓書，最快下周開放示位及開價，預計3月初開售。項目提供313伙，涵蓋40伙開放式戶，178伙一房戶，78伙兩房戶，及17伙特色單位。發展商指，定價會參考九龍塘新盤，鐵路沿線項目及啟德一帶樓盤。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,280萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(12日)沽出1座12樓B室，實用面積1,841方呎，成交價8,280萬元，呎價約44,976元。減息效應下，項目於去年10月至今售出40伙，套現逾26億元，買家不少為大家族大手買入。推出至今則累售108伙，總套現近92億元。
●元朗洪水橋滙都II單日沽4伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，近日交投不斷，周三(12日)連沽4伙，成交價介乎448.36萬至557.03萬元，總成交金額共涉逾1,900萬元。最新售出單位包括第5座3樓A06室，實用面積447方呎，兩房間隔，以448.36萬元成交，呎價約10,030元。買家為同區租客，有見項目樓價吸引，決定上車晉身成為業主。
●屯門凱和山兩房成交價635萬元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山接連多日錄得承接，項目於周三(12日)售出3座11樓G室，實用面積586方呎，兩房設計，成交價約635萬港元，呎價約10,835元，享開揚九徑山景觀。據悉買家為同區換樓客，見樓價已大幅回落，故入手購買大兩房自住。
●長沙灣Belgravia Place第1期連錄兩宗成交
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，周三(12日)錄得兩宗成交，共套現875.21萬元。最新售出的兩伙皆為一房單位，實用面積264方呎。包括1A座12樓11室，成交價436.93萬元，呎價約16,550元。同時，該單位對落一層的1A座11樓11室，亦以438.28萬元售出，呎價約16,602元。
●沙田星凱‧堤岸開放式戶售559萬
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，銷售步入最後階段，周三(12日)再沽一伙開放式單位，全盤累售1,283伙，佔供應1,335伙逾96%。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目月內交投持續，暫沽6伙，套現7,588.9萬元。是日新售出2座46樓H室，實用面積259方呎，成交價559.3萬元，呎價約21,595元。
●南豐集團推新春置業優惠
南豐集團於周三(12日)公布，推出「新春發財大利是」置業優惠，由2月12日至3月31日，凡透過四大地產代理行包括中原地產、美聯物業、利嘉閣地產或香港置業，購買集團旗下現正發售的一手住宅物業，每間代理行首5名買家，可獲贈價值6.8萬港元的「新春發財大利是」，共20個名額，優惠總值13.6萬元。