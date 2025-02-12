元朗新盤推首張價單 入場費由265萬元起

樓市前景未明，新界西全新盤開價依然進取。元朗項目於周三(12日)推出首張價單，提供120伙，折實平均呎價約10,658元，較同區近半年來推出的樓盤高約2至15%，一房折實入場費約265萬元起。

●元朗朗天峰首批120伙 折實價約265萬元起

●北角皇都5日累收5,500張入票

●馬頭角南角道南首登場

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,280萬

●元朗洪水橋滙都II單日沽4伙

●屯門凱和山兩房成交價635萬元

●長沙灣Belgravia Place第1期連錄兩宗成交

●沙田星凱‧堤岸開放式戶售559萬

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，銷售步入最後階段，周三(12日)再沽一伙開放式單位，全盤累售1,283伙，佔供應1,335伙逾96%。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目月內交投持續，暫沽6伙，套現7,588.9萬元。是日新售出2座46樓H室，實用面積259方呎，成交價559.3萬元，呎價約21,595元。

●南豐集團推新春置業優惠

南豐集團於周三(12日)公布，推出「新春發財大利是」置業優惠，由2月12日至3月31日，凡透過四大地產代理行包括中原地產、美聯物業、利嘉閣地產或香港置業，購買集團旗下現正發售的一手住宅物業，每間代理行首5名買家，可獲贈價值6.8萬港元的「新春發財大利是」，共20個名額，優惠總值13.6萬元。