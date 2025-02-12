美股3大指數受壓　道指挫380點

美國通脹壓力仍未消退，美股3大指數周三早段受壓，道指跌380點，報44,213點；標指跌39點，報6,028點；納指跌95點，報19,548點。港股夜期報21,862點，跌2點，高水4點。

企業消息方面，餐飲外賣及雜貨配送平台DoorDash的表現成功令市場滿意，推動其股價早段升3.32%。該公司上季市場訂單總額為212.79億美元，按年增長20.63%；股東應佔盈利1.41億美元，按年由虧轉盈。該公司表示，去年吸引了數千家新的美國雜貨店進駐其平台，對提升訂單頻率、增加平均訂單有所幫助。

大型食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)上季產品價格增加1%，惟收入仍然按年倒退4.13%至65.76億美元，並且所有細分領域的出現了銷售額下跌，公司解釋這是由於經濟環境不確定導致的消費者行為轉變所致。卡夫上季錄得經營虧損4,000萬美元，主要由於一些非現金項目減值入帳，而經調整每股盈利為0.84美元，按年增加7.69%。

展望今年，該公司預測全年內生收入(撇除併購及出售業務影響)在按年持平到減少2.5%之間浮動，全年經調整每股盈利介乎2.63至2.74美元，其股價早段曾跌4.83%。