東方日報B1：AI領科指入牛市 投行撐漲勢未止
2025年02月13日 00:05
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港股周三愈升愈有，最終貼近全日高位收市。(中新社圖片)
內地人工智能(AI)熱潮持續推升港股，恒生指數周三(12日)更創下逾4個月新高，蛇年開局以來累升1,640點或8.11%；同期科技指數更進帳557點或11.8%，周三收報5,281點，單日升138點或2.7%，跑贏恒指，相較1月中的低位更已累升逾兩成，進入「技術性牛市」。投行摩根士丹利和瑞銀皆看好「DeepSeek行情」，認為AI熱潮可持續推動中國股市，料本輪升市未必是「短命牛」！
俗稱「大摩」的摩根士丹利發表報告，提及該行早前接觸了不少全球投資者，了解到這批人士正重新審視投資中國，態度已有轉變，或推動更長期基本面投資，而非單純依賴刺激政策出台導致的「投機市」。
該行又點名多隻在本港、美國乃至滬深上市的「中資AI受惠股」，涉騰訊控股(00700)、小米集團(01810)、聯想集團(00992)、萬國數據(09698)及阿里巴巴(09988)的港股和美股、美圖公司(01357)等。不過，該行不諱言，綜觀目前中港兩地的AI及科網股，對比其他板塊表現仍相當分化，反映至今整體中國資產缺乏「啤打反彈」(即個股走勢較指數變幅更大)。
瑞銀也列出多隻中資AI股的投資機遇，騰訊、阿里上榜不在話下，還有暫未獲得資金青睞的醫藥股，涵蓋藥明康德(02359)、京東健康(06618)、中國生物製藥(01177)；另理想汽車 (02015)及華泰證券(06886)亦榜上有名。該行指，DeepSeek推動中國股市的升幅「未夠一半」，背後原因涉及流動性良好及利率較低，此等因素亦為AI板塊帶來估值重估機會，並指科網公司現時佔滬深300指數比例20%，佔國指權重則為12%，估值可望受惠。
此外，瑞銀指要借古鑑今，由市場主題推動的A股升幅往往高過港股；同時軟件公司估值上升潛力又大過硬件公司；據4G、5G和雲端運算時代的經驗，股票上升可維持一至兩年云云。
另一邊廂，法巴向負責對沖基金全球1.4萬億美元投資的229名資產配置者進行調查，結果顯示有全球投資者再次對中國對沖基金感興趣，7%稱計劃今年增加對以中國為主的基金配置。
回看周三港股表現，恒指高開231點後升勢持續，並在多隻內地科網巨擘帶動下愈升愈有，最終貼近全日高位收市，收報21,857點，升563點或2.64%，成交創去年10月10日之後最多，達2,871億元，「北水」也由沽轉買，錄淨流入75億元。
此外，MSCI公布檢討結果，中國指數新增8隻股份，剔出20隻股份，新貴包括極兔速遞(01519)，變動本月28日收市後生效。極兔股價收升6.25%，報6.63元。另首掛的茶飲新股古茗(01364)高開低收，收報9.3元，較招股價跌6.43%。