瑞銀：中國汽車智能化領行業升級
2025年02月13日 04:30
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隨着內地政府消費刺激政策的明朗化，預計2025年中國乘用車行業將小幅增長，尤其是在下半年。在春節期間DeepSeek橫空出世後，智能化方案可能仍是汽車股的關鍵主題。從長遠來看，預計內地汽車製造商在智能創新方面處於領先地位，並在大眾市場汽車中推廣這些技術，儘管其估值僅佔全球汽車製造商市值的10%左右。
由於產品更新更快、智能化功能出眾和利好政策，內地的電動車轉型將繼續。由於豐厚的換車補貼政策將覆蓋2025年全年，預計下半年電動車需求將尤為強勁，因為從2026年起將對電動車徵收5%的購置稅。
AI應用提速助車企轉型
對於海外市場，由於多個國家上調關稅、在途庫存和比較基數增加，出口增長可能會放緩，但仍預計出口將帶來積極貢獻，因為內地汽車在南半球的管道和品牌認知度仍在增長。受到小米集團(01810)的SU7銷售強勁的支撐，認為純電動車可能會從插電混動車手中奪回份額，因為快充電池和基礎設施迅速普及，利好電池製造商。
受惠於近期DeepSeek的高關注度，汽車購買者和投資者可能會進一步關注汽車智能化趨勢。比亞迪(01211)預計將把這些功能下放到經濟型車型上，而傳統汽車製造商可能會在未來幾個月宣布與人工智能(AI)企業進行更多合作。但對投資者來說，預計具有技術背景的「造車新勢力」將是重點關注目標，因其在汽車AI開發和應用以及製造流程等方面有所布局。
瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管 鞏旻