瑞銀：中國汽車智能化領行業升級

隨着內地政府消費刺激政策的明朗化，預計2025年中國乘用車行業將小幅增長，尤其是在下半年。在春節期間DeepSeek橫空出世後，智能化方案可能仍是汽車股的關鍵主題。從長遠來看，預計內地汽車製造商在智能創新方面處於領先地位，並在大眾市場汽車中推廣這些技術，儘管其估值僅佔全球汽車製造商市值的10%左右。

由於產品更新更快、智能化功能出眾和利好政策，內地的電動車轉型將繼續。由於豐厚的換車補貼政策將覆蓋2025年全年，預計下半年電動車需求將尤為強勁，因為從2026年起將對電動車徵收5%的購置稅。

AI應用提速助車企轉型

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管 鞏旻