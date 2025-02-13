Syfe香港：解析聯儲局利率走勢與2025年展望

在2024年最後一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上，聯儲局如市場預期將基準利率下調25個點子，使全年降息幅度達到100點子。展望2025年，筆者預計聯儲局可能在年中再降息一次，並會在評估2025年下半年的經濟增長和政策變化影響後再決定是否需要進一步降息。需要強調的是，減息步伐放緩並不意味着聯儲局正轉向加息。筆者對聯儲局的靈活性和迅速應對環境變化的能力保持信心，正如其在2024年第四季度所展現的那樣。如果2025年出現任何經濟放緩，聯儲局已做好準備迅速採取行動支持增長。

市場反應與深層分析

現時聯儲局的態度較為謹慎，需觀察去年降息100個基點後對未來經濟狀況的影響以判斷是否需微調貨幣政策，但絕非根本性政策轉向。通脹放緩趨勢的基礎依然穩固，這一點從持續降溫的地產市場、逐步趨向平穩的就業市場，以及持續緩解的供應鏈壓力中可以得到印證。

近期市場調整的原因可能更多地源於技術性因素，包括較早時快速上漲後的自然回調需求，以及市場對政策不確定性的重新定價。特別是考慮到近期主要指數的強勁表現，這種調整也可以被視為健康的市場行為。

2025年經濟與市場展望

展望2025年，筆者預計經濟基本面將繼續展現韌性，GDP增長有望保持穩定，就業市場可能進一步趨向正常化，通脹則有望繼續緩慢下行。這種環境下，市場可能會出現新的投資機會。股市估值的調整可能為選擇性買入創造機會，債市收益率的上升則為固定收益投資提供了更具吸引力的入場點。

投資策略

在當前市場環境下，建議投資者採取更為均衡的投資策略。首先，保持長期戰略性資產配置的穩定性，同時加強投資組合的多元化。在選股策略上，建議更多地關注企業的基本面質量因素。

在策略性調整方面，當前債券市場的較高收益率提供了具有吸引力的配置機會。投資者可以考慮適度增加對優質收益類資產的配置，同時適當提高防禦性板塊的比重。此外，建立充足的流動性緩衝、定期進行投資組合再平衡，以及持續監控宏觀風險因素，亦有助確保投資組合的穩健性。

總括而言，儘管聯儲局採取了更為謹慎的政策立場，但整體貨幣環境仍然偏向寬鬆。當前的市場調整為長線投資提供較佳的入場機會。然而，投資者也需要警惕潛在的風險因素，包括持續存在的政策不確定性、地緣政治風險，以及市場波動性或會增加。

在這樣的環境下，保持投資紀律、避免過度反應、善用市場波動進行戰略性配置，將是投資成功的關鍵。同時，持續關注資產質素和估值水平，保持投資組合多元化，也將有助投資者更好地應對市場的不確定性。

Syfe香港董事總經理 李劍威