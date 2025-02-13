鄧聲興：DeepSeek引爆科技行情　億都具長期增長潛力

億都(國際控股)今年一月成功將南通江海15%的股權出售給國有企業浙江省經濟建設投資有限公司，此次交易為公司帶來了約22億港元的淨收益，顯著增強了財務實力，有利公司未來的戰略佈局提供了更強的資金支持。

在過去18個月中，億都積極推進業務轉型，專注於人工智能及其計算能力的新興領域，以尋求新的增長點。目前，公司在這些高增長領域已取得顯著進展。具體而言，億都通過子公司積極開展人工智能及計算能力產業運營，並已建設並投入運營的智能計算數據中心包括上海的「豐收一號」和香港的「豐收二號」。

截至2024年12月31日，AIDC服務的算力規模已達到600 PetaFLOPS（上海）和40 PetaFLOPS（香港），為客戶提供多樣化的算力解決方案，包括裸金屬、公有雲和私有雲。根據《2024年中國智算中心(AIDC)產業發展白皮書》，未來三年，智算中心的投資空間預計超過5000億元，智算中心的應用覆蓋多個行業，包括互聯網、金融、政府和製造等，未來供給能力有望顯著提升。億都在智算領域的佈局將為公司帶來長期增長潛力，看好公司未來成長性。股份阻力位3元，支持位1.6元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)