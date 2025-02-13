許繹彬：港股望回氣再上挑戰22100 科技股料續成主導
2025年02月13日 10:50
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，DeepSeek熱潮席捲中港兩地，帶動人工智能(AI)概念股持續受惠；受惠範圍更是持續擴散，牽動是次升浪的前列份子，必屬晶片股王中芯國際(00981)及一向以AI作生招牌的商湯(00020)，兩者分別創下52周及一個月新高，相信投資者均認為理所當然。
惟踏入本周，市場上每逢與DeepSeek這個名字扯上關係的股份，均紛紛締造「鑊氣沖天」的局面，包括一向令投資者認為沉實穏重的內地三大電訊企業。日前工信部突發文表示會全面接入DeepSeek，目的是實現在多場景、多產品中應用，並針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境。消息一出，三大電訊企業隨即落鑊，同創52周新高，可謂近年罕見。
接下來，當今全球個人電腦最大廠商聯想(00992)股價在近年可謂完全沒有投資者留意，但近日亦承DeepSeek熱潮，立即宣布與DeepSeek合作發明一體機解決方案。此外，聯想再宣布旗下人工智慧體「小天」也已接入DeepSeek，並正與DeepSeek探討更多深入合作可能。消息一出，其股價除創下52周新高外，更創下10年新高，氣勢冠絕科技股。
投資者要看DeepSeek相關新消息，可謂「唔好比佢停」，電動車王比亞迪(01211)又承勢，宣布旗下10萬元人民幣的電動車，將會開啟「天神之眼」高階智駕功能。此外，集團高級副總裁、汽車技術研究院院長楊冬生表示，將在璇璣架構接入DeepSeek大模型的能力，消息一出，股價又創下52周新高。
好消息千萬不要停，就像昨天(12日)，投資者以為可以暫時「停一停」，美國科技龍頭蘋果公司(Apple Inc.)又傳出與中國科技巨頭阿里巴巴(09988)合作，把AI功能帶到中國的 iPhone手機內，即使今次不與DeepSeek扯上關係，但在熱潮配合下，阿里亦創下年內新高。總括而言，誰與DeepSeek或AI談上關係，其股價及市值均是用「脫胎換骨」來形容。
談回港股，在DeepSeek及AI帶動的強勢氣氛下，主要支持港股成交的北水，淨流入情況大增14倍，是近2個月最多，因而帶動恒指連日來成交均在2,000億港元以上，指數在踏入蛇年首個交易日起，截至上一個交易日(12日)已累升1,809點，氣勢媲美去年10月內地使出「連環拳」挽救資本市場的光景。
港股氣勢不止受到內地北水垂涎，也引起外資關注，有華爾街「撈底王」之稱的著名對沖基金經理泰珀，其管理的對沖基金去年第四季積極增持京東(09618)及阿里巴巴等中概股。同時，包括對沖基金及互惠基金在內的外資，近期亦重新加倉，焦點亦放在中資科網股。正因港股近日氣勢如虹，令外資紛紛看高恒指一線，調高恒指今年目標價為23,000點，更揚言會繼續有資金湧入中資科技及相關概念股。
筆者認為，近期內地AI概念不斷衝頂美國股市，面對來自中國初創企業不斷衝擊，及其概念令全球關注下，部分資金由美國抽調至中國資本市場，相信並非無可能，與中國資本場有「唇齒相依」關係的香港市場，亦同樣會受惠，相信其近日成交急增已證明；但美國總統特朗普真是如此「順攤」，讓中國資本市場強起來？
如市場在沒有其他新的DeepSeek或AI消息承接，加上特朗普可能會再有「小動作」直指中國，港股可能會出現大漲小回格局，現階段希望能守在21,300點的支持區，如能穏守此水平，成交未有萎縮下，港股可望回氣再上，再挑戰22,100點。個股方面，相信繼續會以科技為主導，尤其在AI概念這話題仍然持續下，投資者不妨留意。
(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)