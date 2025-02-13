許繹彬：港股望回氣再上挑戰22100　科技股料續成主導

惟踏入本周，市場上每逢與DeepSeek這個名字扯上關係的股份，均紛紛締造「鑊氣沖天」的局面，包括一向令投資者認為沉實穏重的內地三大電訊企業。日前工信部突發文表示會全面接入DeepSeek，目的是實現在多場景、多產品中應用，並針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境。消息一出，三大電訊企業隨即落鑊，同創52周新高，可謂近年罕見。

談回港股，在DeepSeek及AI帶動的強勢氣氛下，主要支持港股成交的北水，淨流入情況大增14倍，是近2個月最多，因而帶動恒指連日來成交均在2,000億港元以上，指數在踏入蛇年首個交易日起，截至上一個交易日(12日)已累升1,809點，氣勢媲美去年10月內地使出「連環拳」挽救資本市場的光景。

筆者認為，近期內地AI概念不斷衝頂美國股市，面對來自中國初創企業不斷衝擊，及其概念令全球關注下，部分資金由美國抽調至中國資本市場，相信並非無可能，與中國資本場有「唇齒相依」關係的香港市場，亦同樣會受惠，相信其近日成交急增已證明；但美國總統特朗普真是如此「順攤」，讓中國資本市場強起來？

如市場在沒有其他新的DeepSeek或AI消息承接，加上特朗普可能會再有「小動作」直指中國，港股可能會出現大漲小回格局，現階段希望能守在21,300點的支持區，如能穏守此水平，成交未有萎縮下，港股可望回氣再上，再挑戰22,100點。個股方面，相信繼續會以科技為主導，尤其在AI概念這話題仍然持續下，投資者不妨留意。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)