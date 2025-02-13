郭家耀：恒指有勢挑戰兩萬三　滙豐長線睇90元

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，港股氣勢如虹，恒指即市升穿兩萬二心理關口，且成交配合增加，反映有資金持續流入，帶動整體市場氣氛。他補充，DeepSeek的出現，令市場相信中資科技股在AI的發展並非處於被動角色，相關股份熱炒並帶動指數突破。雖然由於短期累積升幅較大，恒指升穿22,000點關後，或出現短期阻力，但大市整體氣氛正面，指數料可穩守兩萬一水平，後市更有機會逐步向上挑戰兩萬三。