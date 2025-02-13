郭家耀：恒指有勢挑戰兩萬三 滙豐長線睇90元
2025年02月13日 11:18
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（中新社圖片）
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，港股氣勢如虹，恒指即市升穿兩萬二心理關口，且成交配合增加，反映有資金持續流入，帶動整體市場氣氛。他補充，DeepSeek的出現，令市場相信中資科技股在AI的發展並非處於被動角色，相關股份熱炒並帶動指數突破。雖然由於短期累積升幅較大，恒指升穿22,000點關後，或出現短期阻力，但大市整體氣氛正面，指數料可穩守兩萬一水平，後市更有機會逐步向上挑戰兩萬三。
AI概念熱炒，帶動科技龍頭、雲計算以至醫藥股表現。當中郭看好科技龍頭股如阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，認為他們在AI方面已投入一段時間，料較快見到成效。阿里巴巴近期有較多相關消息支持，但股價現時已處於超買水平，現水平追入或會回調風險。至於騰訊走勢較落後，現階段買入仍有值博率。
華爾街銀行股早前公布的最新季績不少超出市場估算，投資者憧憬跨國銀行去年盈利都會向好，滙豐控股(00005)踏入蛇年8個交易日僅一日沒「破頂」。郭家耀指其除業務表現穩健外，其股息率亦繼續高企，相信會吸引追求穩定回報的投資者。他預料滙控股價或會在85元水平有整固，長線有機會向90元水平進發。