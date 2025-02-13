惠譽：城投收購非新概念　大行對萬科前景看法不一

惠譽評級亞太區國際公共融資評級負責人郭銘琛表示，過往亦有城投公司作出收購，並非新概念。不過相關操作涉及城投和銀行，過程較複雜，例如價格談判不容易。

惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事羅晴耘指，地方政府和城投在政策落實上有重要角色，若城投企業以自有資金、貸款收購模式庫房出租，會令提高城投企業的槓桿率上升，而租金帶來的利潤不高，因此城投企業在項目選擇上會更為謹慎，優先考慮現金流可以支持利息成本的項目。

券商大和研究報告指，萬科今年有360億元向公眾發行的債券到期，1月已償還30億元。來自深圳地鐵的貸款應能幫助該公司償還2月16日到期的30億元債券，但萬科還有另外20億元的債券將於2月25日到期。如果上述消息屬實，大和預計萬科將在未來幾周獲得資金支持。

該行認為，擬議的融資計劃一旦實現，不僅將緩解萬科的短期信用風險，而且標誌着萬科與政府的聯繫得到加強。這將增強萬科的長期生存能力，予萬科「跑贏大市」評級。

內地去年11月推出10萬億元化解地方政府隱性債務方案，惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事趙雨晴認為，措施快速地改善城投企業的流動性，今年置換的化債金額為2.8萬億元，佔整體到期的城投債金額17%，有助城投債再融資風險控制在合理水平。加上城投企業槓桿若能下降，預料可改善城投企業自身的信用狀況。不過該行評級已包括對政府支持預期，因此措施未必對上調城投企業評級有幫助。