加拿大央行：貿戰拖累經濟活動　或對GDP構成永久影響

加拿大央行公布上月底貨幣政策會議紀錄，委員會成員承認無法預測美國的貿易政策，但兩國長期的貿易衝突將導致經濟活動下滑，對加拿大的國內生產總值（GDP）將造成永久的不利影響。

會議紀錄指出，儘管貿易戰均對美加經濟均造成衝擊，但由於加拿大經濟更開放，且其出口高度集中在美國，故此加國的GDP損失將會更大。此外，加拿大和其他國家針對關稅採取的報復措施，將提高進口消費品和產品的價格，進而對通脹帶來上行壓力。

委員會成員也談及，關稅可能對加拿大產生的其他影響。首先，全球貿易衝突將降低全球經濟增長，減少能源需求，可能降低全球油價，但對於作為能源淨出口國的加拿大，這將降低加拿大國民的收入。其次，關稅戰也可能導致供應鏈中斷，鑑於加拿大和美國供應鏈的相互關聯性，關稅戰也將造成相當大的製造業瓶頸，將加劇關稅最初帶來的衝擊以及通脹壓力。而加拿大元近日貶值，很大程度上也反映了貿易不確定性。

鑑於關稅威脅添不確定性，影響企業信心和投資意願以及消費者情緒，加拿大上月減息0.25厘，將利率降至3厘，連續第6次會議減息。