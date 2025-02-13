思科上季收入逾千億　再調高全年指引　股價市後漲逾6%

思科(Cisco)季度業績勝預期，受惠於市場加大對計算基礎設施的投入，以利用人工智能(AI)技術，公司並再次調高全年業績指引，帶動股價在市後延長交易時段升逾6%。

思科去年11月曾上調全年指引，不過當時市場認為其指引保守。公司最新預期2025財年經調整每股盈利介乎3.68至3.74美元，去年11月預計介乎3.6至3.66美元；收入預計介乎560億至565億美元，去年11月預期介乎553億至563億美元。

企業客戶一直增加對網絡系統設備的投入，以加快AI部署。公司收入展望預示這些客戶的開支，將有助彌補聯邦政府訂單的疲軟。

回看思科季度業績勝，上季收入按年升9%至139.9億美元(約1,091億港元)，勝預期的138.7億美元，此前經歷4個季度收入下滑；經調整每股盈利0.94美元，也高於預期的0.91美元。

業務表現方面，期內AI基礎設施訂單超過3.5億美元；網絡部門收入跌3%至68.5億美元，不過仍勝預期；安全部門收入則升1.2倍至21.1億美元。

行政總裁Chuck Robbins指，隨着AI普及，有能力幫助客戶擴展其網絡基礎設施，提升數據容量，並採用頂級AI安全方案。