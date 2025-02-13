郭明錤：Apple研人形及非人形機械人 最快或2028年始量產

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體表示，蘋果公司(Apple Inc.)正為未來智能家庭生態研究人形與非人形機械人，但目前這些產品仍處於內部的概念驗證(POC)階段。

郭明錤指，當業界仍在爭論人形及非人形設計何者能勝出時，蘋果公司更重視的是，用家如何與機械人建立認知互動，而非外觀設計是否人形，也意味感測硬件及軟件技術將扮演核心關鍵。

文章指，從POC階段到正式開案所需時間視情況而定，據目前進度及一般產品開發周期看，蘋果公司的機械人量產可能要等到2028年或更後時間才會開始。

值得注意的是，重視保密的蘋果公司反常地在POC早期階段就公開分享部分機械人研究成果，可能是為吸引人才。在蘋果公司產品開發相關討論中，人們常聽到如NPI(New Product Introduction)、EVT(Engineering Validation Test)和MP(Mass Production)等開發階段，POC則較少人提及。

所謂「POC」，基本上是蘋果公司在正式開案前，用於驗證產品構想和核心技術是否可行的階段；蘋果公司傳聞中的可摺疊手機目前就是正處於POC階段，但也有許多專案開發在POC階段就停止，Apple Car就是一大例子。