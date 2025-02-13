滙豐保險推出醫療保健服務月費計劃

滙豐保險宣布推出「滙豐健康通行證」月費式醫療保健服務，讓客戶能夠以月費模式享用普通科醫生視像診症服務以及醫療服務網絡診金優惠。

「滙豐健康通行證」可通過香港滙豐流動理財應用程式訂購。只需要是年滿十八歲的滙豐客戶便可加入，全程毋須接受醫療評估或作出申報。客戶亦可與最多5名其他成員(包括非滙豐客戶) 分享相關福利，毋須擁有親屬關係亦不受年齡限制，讓客戶及其身邊的家人、朋友都可享用，為沒有醫療保障的社會人士提供多一項選擇。該通行證可分為標準計劃及尊尚計劃兩個級別，價格分別為每月33港元及每月128港元。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，很高興推出創新靈活的醫療健康科技方案，隨着醫療保健需求不斷演變，相信能透過科技幫助更多人享用更便捷及價錢相宜的醫療保健服務。

滙豐保險一項調查顯示，47%客戶未有購買門診保險，故須自掏腰包支付相關費用。另外，58%客戶表示對普通科醫生視像診症服務有興趣，主要原因是免卻舟車勞頓之苦、節省候診及取藥時間，特別是對於免疫力較差的小孩及長者，更可減低感染其他疾病的風險，突顯市場對方便，實惠的醫療保健服務的需求。該調查涉及超過700名家有長者及兒童的客戶。