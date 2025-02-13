滙豐保險：去年為客戶已完成2.2萬次視像診症　按年增近1倍

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，去年為客戶已完成2.2萬次視像診症，按年增長近一倍，希望將企業醫療服務範疇進一步擴大至零售容戶，因此推出「滙豐健康通行證」月費式醫療保健服務，讓客戶以月費模式使用普通科醫生視像診症服務以及醫療服務網絡診金優惠，照顧客戶日常醫療保健服務的需求。

據指，該通行證可通過香港滙豐流動理財應用程式訂購，年滿18歲的滙豐客戶便可加入，毋須接受醫療評估或作出申報。客戶亦可與最多5名其他成員(包括非該行客戶)使用。

滙豐保險醫療事務總監陳詠彤透露，目前正與服務供應商商討，計劃盡快將視像診症服務擴展至全天候服務。她指，該行在內地「免找數」網絡醫療機構共450間，計劃今年將進一步擴展醫療網絡。

擬年內推IUL產品

有消息指，為吸引高淨值人士資金，監管機構擬允許險企推出指數型萬用壽險(Indexed Universal Life, IUL)。曾珮珊指，有意今年推出產品，但一切仍待監管機構批准。她指，集團新加坡已推出IUL產品，相信在香港市場有潛力發展。