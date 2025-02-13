調查：近7成人計劃每年外遊兩次或以上　惟不買旅保的佔...

藍十字(亞太)調查顯示，時下年青人喜愛旅遊，近7成人計劃每年外遊兩次或以上，74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，惟三分一人不會購買旅遊保險，突顯風險管理及保障意識不足。

藍十字早前向本港年青人發放網上問卷，發現新世代愛旅遊，喜新奇刺激，69%受訪者打算未來12個月外遊兩次或以上；計劃外遊3次或以上亦有22%，換言之，每5個年青人便有一個打算未來一年外遊3次或以上。

74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，約三分一人（32%）更鍾情往冷門城市探索。

問及外遊期間擔心遇到的事故，超過7成（71%）受訪者最擔心航班延誤或取消；亦有半數（50%）受訪者擔心遺失行李或破損，這些都是時有發生的風險事故。

雖然有三分二（66%）受訪者表示會購買旅遊保險，為自己及家人提供保障，當中八成人（80%）以保費及優惠為選擇旅遊保險的主要因素。但仍有三分一人（34%）不會購買保險，當中有42%表示無需要，顯示新世代的保障意識仍有不足。

藍十字首席執行官謝佩蘭表示，現今年青人熱愛旅遊及探索新穎刺激體驗。他們勇於創新、無懼挑戰，但保障意識不足，令人關注。除了航班延誤及行李遺失等時有發生的事故之外，一旦外遊時發生意外受傷或患病，一份保障全面的旅遊保險可發陣風險管理作用。

她指，希望啟發新生代，為自己及家人著想，擁抱生活同時須注意個人保障。當年青人隨著年齡邁進不同人生階段，有不同的轉變、考量及人生目標，風險管理意識更形重要。

她透露，截至去年首9個月，18至29歲年齡層的投保人較去年同期增加108%，保單數量更上升164%。其中18至22歲的投保人及保單數量更增加一至兩倍，分別上升150%及191%。