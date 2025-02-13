渣打香港助華夏基金推代幣化零售貨幣基金

渣打香港宣布，為華夏基金（香港）擔任數碼資產服務供應商，助其推出亞太區首隻代幣化零售貨幣基金，初步預計在2月底前發行。同時，渣打信託（香港）亦為此基金擔任「開放式基金型公司」託管行。

渣打是次與華夏基金（香港）合作，透過Libeara （SC Ventures旗下的代幣化平台）的尖端技術，為華夏基金（香港）之代幣化貨幣基金建立生態系統，提供全面的證券服務和技術方案，包括基金代幣化、信託、基金管理、託管及現金服務。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，很高興策略性地結合渣打在傳統託管服務和創新金融科技方面的優勢，協助華夏基金（香港）在短期內推出亞太區首隻代幣化零售基金，為香港發展成全球數碼資產樞紐創下另一個里程碑。渣打相信，數碼資產正為金融巿場的生態系統帶來根本性的變革，將致力滿足客戶的需要以把握當前的龐大機遇。

華夏基金（香港）行政總裁甘添稱，渣打在Web 3.0領域的創新與發展，與華夏基金（香港）的策略方向十分契合，透過渣打的託管服務和創新的代幣化平台，順利實現了是次代幣化貨幣基金的高效發行。