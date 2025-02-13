新地擬10個月內推6樓盤　西貢SIERRA SEA冀下月賣

新地副董事總經理雷霆稱，集團未來10個月部署推售6個樓盤，將於月底率先推售天水圍YOHO WEST PARKSIDE，緊接上半年會推出啟德天璽‧海第2A期，天璽‧天第2期，及SIERRA SEA。而下半年籌備推售屯門NOVO LAND第3A期，另上水古洞北第25區項目第1期，預料於年尾登場。

他續指，農曆新年後，香港銀行同業拆息(Hibor)下調，相信今年按息下調趨勢不變，料「供樓抵租樓」的情況將會更加普遍。政府推出提振經濟措施後，股市及市場氣氛回升，能夠提升置業者信心。

新地代理執行董事陳漢麟指，SIERRA SEA由四座住宅大樓組成，提供781伙，銷售準備工作作如火如荼，預計關鍵日期為2025年12月1日。整個西沙綜合項目已投入運作近半年，周邊及交通配套成熟，可接駁港鐵大學站及烏溪沙站。

整個西沙綜合發展項目佔地逾670萬方呎，除住宅發展項目，亦有GO PARK，設有各項體育設施，包括高爾夫球練習場、多用途室內主場館、三大兒童遊樂區及寵物公園等。發展商是日特意於西沙水上活動中心「GO PARK Aqua」進行戶外命名儀式。