內地麥當勞多款早餐加價　開心樂園餐都有份　平均加幅達...

內地麥當勞多款早餐套餐加價。內媒報道，昨日(12日)有消費者發現，麥當勞早餐中的豬柳蛋麥滿分套餐、原味板燒雞腿麥滿分套餐等加價0.5元人民幣(下同)，開心樂園套餐也加價0.5元。不過，麥當勞多款漢堡、炸雞、薯條等產品價格未變，被戲稱為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」套餐價格也沒有調整，仍為13.9元。

報道引述麥當勞中國確認，周三起調整早餐部分產品以及開心樂園餐的價格，加幅為0.5元。同時，麥當勞推出早餐「鮮萃有堡」項目，只需9.9元。此次麥當勞產品價格調整平均加幅2%，具體調整範圍介乎0.5至2元不等。

內地麥當勞對上一次食品加價是2023年12月27日，當時麥當勞部分單品和套餐平均加價3%。去年12月，麥當勞調整非食品價格，麥樂送的外送費定價由9元調整為6元，並根據餐品數量收取打包服務費，當時有消費者指，雖然配送費下調，但新增的打包費可能會使總費用更高，即變相加價。

截至去年，麥當勞全球餐廳數量為4.35萬家，餐廳數目按年增長4%，全球同店銷售額下滑0.1%。其中，中國市場餐廳數超過6,800家，較2023年底的5,903家淨增約900家。麥當勞計劃今年新增約2,200家餐廳，其中將在中國市場新增約1,000家。