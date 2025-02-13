李惟宏倡7策增金融競爭力　包括完善印花稅制刺激交投

新一份財政預算案將於本月26日公布，立法會金融服務界議員李惟宏綜合業界意見，提交建議，包括循7方面提升金融市場競爭力，如完善印花稅制，以刺激交投。同時促請政府正視本港不少金融機構將業務重心轉移至服務其他海外市場，須推動更多業務支持交易香港產品、在香港上市，促進本地、中資、外資、規模大小的金融機構共同發展，發揮潛能，以改善金融發展不均衡。

他指，過去豁免股票印花稅對帶動相關金融產品交投的經驗，建議政府考慮在財政情況許可下，再度下調股票印花稅，例如單邊收取0.05%，藉此刺激港股成交額，提升港股競爭力和促進高頻交易活動。同時建議豁免或調低雙幣櫃台的股票印花稅，對政府財政收入影響不大，亦能促進人民幣業務發展。

他又指，香港要深化上市及市場改革、改善金融發展不均衡，直言GEM改革措施未能大幅刺激GEM市場的活躍度，香港交易所應重新檢視有關情況，又認為監管機構應檢視前置式監管方式、着重披露為本的監管原則、檢討雙重存檔機制、研究降低上市要求，以及對上市公司進行收購合併的相關規則拆牆鬆綁。同時建議完善除牌機制、設立除牌公司場外交易(OTC)市場、研究取消手數要求、改革強積金計劃和恒生指數篩選機制等，以推進市場改革方面。

港府立志成為國際黃金交易中心，惟他認為進度要加快，並須配合中央政策，與中國相關部門充分合作 ，例如上海黃金交易所，迎合國家宏觀經濟發展的戰略方向，而特區政府則須監察及督促有關進度，並協助業界積極作出相應配合。香港應爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，讓業界能以零關稅將黃金和其他貴金屬從香港輸出至RCEP成員國家。

他透露，貴金屬業界在銀行開戶遇到不同的困難，也被視爲高風險類別金融機構，促請香港金融管理局多加關注這些問題。

李惟宏又建議監管機構與內地監管部門研究，調低合資格香港券商的入場門檻(包括現有5億港元交易額的要求)，讓更多內地和香港券商參與，並允許一家內地券商與多家香港券商建立合作安排，以擴闊跨境理財通2.0；持續優化「新資本投資者入境計劃」；促進虛擬資產及期貨市場發展等。