調查：6成港女冀伴侶賺錢比己多　一次約會使幾多錢合理？

亞太區領先一站式數碼投資平台Syfe今日公布其最新「講心定講金」調查結果，旨在探討理財在香港當代情侶關係中的角色。調查顯示金錢已非約會時的禁忌話題，而年輕一族尤其願意在交往初期開誠布公「談錢說愛」。

Syfe夥約會應用程式Coffee Meets Bagel進行的「講心定講金」調查旨在了解港人在約會和交往過程中的金錢觀。調查指大部分受訪者接受在交往初期討論金錢問題，並表示財務穩定及了解投資是擇偶時的重要考慮因素。此外，受訪者仍普遍希望初次約會由男方付錢。

講錢不再傷感情 惟大多數仍希望留待初次約會後

有別於刻板印象，過半數(57%)受訪者認為在初次約會時討論金錢話題並非大忌，而認同此觀點的男女比例相若(分別為57%和56%)。值得一提的是，年齡愈大，在交往初期討論財務問題的意欲愈低。在18至44歲受訪者中，超過一半表示並不避忌在初次約會時談論這類話題，而在45至54歲和55歲及以上受訪者中，該比例則分別跌至48%和25%。

雖然金錢話題逐漸解禁，但過早講錢仍可能傷感情。逾六成男性(65.28%)及女性(62.66%)直言在初次約會時討論這個話題會令他們反感。

僅44%受訪者表示，可在成為情侶前詢問潛在伴侶的收入，但不同年齡人士對此看法大相逕庭。18至24歲受訪者中有約六成認同此說法，在25至54歲人士中，此比例降至43%，而持相同看法的55歲或以上人士僅佔13%。當被問及何時才適合提出此問題，大多數接受在交往前詢問對方收入的人士認為適當時機是在約會三至五次後(43%)。

理財能力愈強，吸引力愈大

86%的受訪者視理財技能為另一半的理想特質，反映理財能力或有助情侶關係升溫。這一點在年輕人士中更為明顯。所有18至24歲受訪者均認同上述說法，而25至34歲的受訪者中有近九成(89%)贊同。此外，65%的受訪者認為熟悉或有意學習投資是具吸引力的特質。這種觀點在18至24歲港人中最為普遍，有逾八成(84%)表示認同。上述結果表明，年輕一代愈來愈青睞擅長理財的伴侶，凸顯港人在戀愛時尤其重視財務的穩定性。

在擇偶時，受訪者的首三大考慮因素分別是價值觀(85%)、外貌(72%)和共同興趣(72%)。然而，不同性別人士對此的優先順序截然不同。視年齡為重要因素的男性超過六成(61%)，遠高於女性的47%。相反，職業對52%的女性而言是一個重要的標準，而僅28%的男性重視此點。

值得留意的是，近六成(58%)女性希望伴侶賺錢多於自己，反映財務安全和穩定對女性而言是重要的擇偶標準。相比之下，55%的男性表示他們並不在乎伴侶賺多少錢。

多數仍希望初次約會由男方付錢

調查亦發現，縱使某些觀念已有所變化，但認為初次約會應由男方請客的傳統看法依然根深柢固。不同性別受訪者中，均有42%希望男性在初次約會時付錢。不過，這種觀念在年輕受訪者中較少見，在18至24歲及25至34歲人士中，分別只有38%及33%的受訪者對此表示認同，而34%則認為應分攤帳單。

有趣的是，分別有約六成女性和四成男性表示若約會時他們主動請客，而對方未提議分攤費用會令他們反感。此外，受訪者平均認為一次約會花費205港元較合理。

Syfe香港董事總經理李劍威表示：「今次調查反映，港人在約會和交往時非常重視對方財務狀況的透明度。在日益波動的投資環境下，要實現個人人生目標，需要提早規劃未來及選擇最高效的理財方案，並對另一半坦誠相待。Syfe致力為不同人士提供合適的工具，助他們增加財富及建構更美好的未來，在『心』和『金』方面達致雙贏。」