人行：把促進物價合理回升作貨幣政策重要考量

人民銀行發表去年第4季度貨幣政策執行報告，將實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

人行指，把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

人行又稱，要發揮市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期；堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

人行表示，未來將加強支持消費品以舊換新，要着力推動已出台金融政策措施落地見效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩。

要更好把握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率；在防範資金沉澱空轉的同時，引導金融機構深入挖掘有效信貸需求，保持貨幣信貸合理增長。要引導貨幣市場利率圍繞政策利率中樞平穩運行，逐步理順由短及長的利率傳導關係。

報告預計，2025年中國經濟將保持穩定增長，物價有望延續溫和回升態勢。