新地12大商場斥500萬元推旅客禮遇　料首季錄雙位數增長

上述12大商場以醒獅巡遊及慶祝活動等吸納人流，把握深圳「一簽多行」恢復後的首個新春假期進行推廣攻勢。由1月28日(年廿九)至2月4日(年初七)一連8天農曆新年假期，共有140萬旅客訪港，當中內地客佔高達85%。新地12大商場策略性推出多項賀年主題活動及年宵市集，不但吸引本港顧客到場辦年貨，同時亦針對內地新春假期推出多項旅客禮遇。

如上水廣場針對一簽多行旅客推出循環賞，鼓勵旅客多次往返場內消費；屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊亦向一簽多行旅客免費送商場電子贈券及禮品，上述3大商場更聯乘內地消費生活方式分享平台，早於1月份派出合共逾5,000張新春大禮包吸納旅客。

直通車連接關口的將軍澳東港城，亦特別推出旅客Double賞，只要出示旅遊證件並成為The Point會員，即可享商場及旗下商戶零售電子禮券；北角匯則推出多項旅客福利，免費贈送超市現金券，登記成The Point會員即可領取迎新大禮包。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示，農曆新年是傳統商場黃金檔期，新地12大商場推出豐富賀年主題活動，亦加推多項新春消費優惠刺激銷情，當中以食肆、賀年禮盒、參茸海味、時尚服飾等商戶最為受惠。

今年更大手斥資500萬元主打旅客推廣，與多個內地旅客熱門平台合作派發逾萬張禮券，針對性吸納大灣區旅客，亦特別針對一簽多行推出循環賞，鼓勵旅客多次往返旗下商場消費。展望2025年，隨着旅遊業逐漸復甦，加上政府發展藍圖力推旅遊業，新地12大商場將繼續推出多項創新活動及優惠吸引顧客，預計首季銷情達雙位數字增幅。

上述12大商場包括，將軍澳東港城、將軍澳中心、同區PopWalk天晉滙、上水廣場、北角匯、新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、同區錦薈坊、荃灣荃錦中心、同區新領域廣場、葵涌life@KCC、以及同區joy@KCC。