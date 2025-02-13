海逸國際酒店集團榮膺微信「年度數字化企業」獎項

【特約報道】引領行業數字化變革，海逸國際酒店集團獲得由騰訊微信頒發的2024年「年度數字化企業」獎項，此項殊榮，不僅充分肯定了該酒店集團在數字化轉型方面所取得的成功，也彰顯了集團在推動酒店行業數字化發展方面所發揮的引領作用。

海逸國際酒店集團利用微信小程序平台，為旗下四個酒店品牌：海逸君綽酒店、海逸酒店、歷山酒店及華逸酒店，打造一站式預訂服務系統。客人及旅行社可透過手機在微信應用程式登錄海逸國際酒店集團小程序，並在幾分鐘內完成從瀏覽酒店房間到收到即時預訂確認的整個預訂流程。

使用手機移動端應用安排旅行，已成為一種普遍做法。微信小程序真正實現了「一部手機，輕鬆預訂」的便捷。這種高效的服務模式不僅節省了客人的時間，也能夠滿足客人在最後一刻安排酒店住宿的需求，還透過體驗數字化轉型帶來的便利，提升了客人對酒店的整體體驗。

除了提升客人體驗外，海逸國際酒店集團也透過微信小程序實現了酒店運營的智慧化升級，提升了營運效率。預訂部人員可以即時接收客人的預訂請求，從而能夠及時回應和處理，大大提高預訂效率。同時，資料分析功能可讓酒店即時監控營運狀況，優化資源配置，降低營運成本。這種創新的預訂模式讓海逸國際酒店集團在激烈的市場競爭中脫穎而出。

海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，此次榮獲微信「年度數字化企業」獎項，是對集團數字化轉型成果的肯定，更是激勵繼續前行的動力；集團將進一步拓展數字化策略，不斷探索創新，以更優質、更便捷的服務不斷提升客人的體驗，為酒店業的數字化發展做出更多貢獻。

海逸國際酒店集團是亞洲酒店業的重要成員。集團在香港及上海共管理13間酒店，提供豪華、舒適、優雅及經濟實惠的住宿體驗。該酒店集團是長江實業集團的成員。