港置：46%受訪者擬未來12個月買樓　按季回落11個百分點

新財政預算案公布在即。香港置業研究部董事王品弟表示，為了解市民的置業意向，該行於本月初進行首季「置業意向調查」，成功收回近300份有效問卷，調查顯示約46.3%受訪者考慮未來12個月入市，較去年第四季進行的同類調查回落約11.4個百分點，反映市民於「財案」公布前態度審慎。

雖然市民入市意欲減少，不過換樓客及投資者的入市態度相對積極。調查結果顯示，受訪者購買物業的主要原因為換樓，佔比達約38.8%，連續5季超越上車及投資用途；另外有約29.2%受訪者購買物業的主因是投資，比例連升兩季；至於購買物業為上車用途的則佔約32%，與上季相若。

踏入蛇年，有約58.4%的受訪者睇淡後市，認為香港未來12個月的樓價會下跌，佔比較上季約47.1%增加約11.3個百分點，反映部分市民短期內看淡樓價走勢；其餘約41.6%的受訪者則認為未來12個月樓價將平穩向好。

美國聯儲局1月暫緩減息步伐，不過大部分受訪者相信減息周期尚未結束，有約63%的受訪者認為香港銀行未來12個月的息口會下跌，連續兩季佔比最重；有約26%的受訪者認為香港未來12個月的息口不變；只有約11%的受訪者認為未來12個月香港的息口會上升。

黃氏認為，今年美國有機會減息兩次，相信香港銀行亦會跟隨，將有更多「供平過租」個案，若財政預算案推出新政策提振經濟，為市場帶來驚喜，預測全年樓價有望上升超過10%。交投方面，在一手主導下，上估計2025年一手成交量有望達1.8萬宗，按年升約15%；二手成交量進一步升約2%至4.2萬宗。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽指出，蛇年充滿變幻莫測的因素，樓市將面臨多重挑戰。市場預期美國持續減息，加上香港的經濟日漸改善，有助帶動樓市一二手成交量齊升。若經濟前景大幅改善，料全年樓價有望扭轉連跌3年的走勢。

他期望新財政預算案政府有利好經濟及樓市措施出台，建議考慮優化投資移民計劃，降低門檻，甚至全面放寬以吸引更多資金和人才來港，自從去年樓市全面撤辣後，內地買家來港置業的積極性亦顯著提升。若政府全面納入住宅物業於新投資移民計劃範疇，相信可顯著提升香港樓市的吸引力，措施不僅能刺激樓市需求，還能帶動整體經濟增長。