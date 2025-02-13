連連數字：已將DeepSeek應用多個關鍵場景

公司稱，在智能研發領域，其一站式研發管理平台和智能編程助手均已接入DeepSeek大模型，涵蓋項目管理、設計評審、代碼生成、測試用例生成等研發全流程，大幅提升公司的研發和項目管理效率，同時降低研發人員的工作負擔和成本。

而在智能運營方面，連連數字在LOOP AI商家應用中，集成了DeepSeek大語言模型(LLM)能力，能為跨境商家生成更精準、生動、吸睛的文案描述，顯著提升商品及服務在亞馬遜等平台及各大搜尋引擎中的曝光率和銷售轉化率。

至於在智能辦公層面，連連數字的AI智能助手LoopChat亦創新應用DeepSeek大模型，為員工提供強大的智能辦公支援。LoopChat在文檔總結、報告撰寫、智能翻譯、廣告策劃等多方面提供高效、精準的輔助功能，引入DeepSeek大模型之後，將進一步協助員工高效完成日常工作，提升公司整體運營效率和競爭力。

公司稱，此次接入DeepSeek大模型，將與現有大模型形成強大的協同生態，推動公司提升科技創新和數字化賦能等方面的能力。未來，連連數字將充分發揮DeepSeek等大模型技術的能力，持續探索更多應用場景。