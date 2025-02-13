華虹︰折舊壓力不小　冀毛利年內回升至近20%

華虹上季產能利用率微跌後仍高達103.2%，為毛利率按年擴大7.39個百分點至11.39%的關鍵，但推動生意增長的新建12吋晶圓產能亦使折舊開支上漲，導致毛利率仍低，總裁白鵬直言這對毛利的壓力比定價更大。

有充足產能拓更先進製程

首次為季績解畫的白鵬做過英特爾(Intel)高層，分析師的提問變得與記者無異。白稱，華虹未來機遇之一是歐洲客戶希望「中國產能服務中國市場」，如恩智浦(NXP)與公司合作用40納米生產微控制器。

他沒有直接回應會否踩入更先進的製程，說「由市況決定」，但公司有足夠的12吋產能在需要時實現製程升級。當然，他只是指28納米。

儘管公司不生產尖端的人工智能(AI)晶片，但DeepSeek低成本開發大模型會促進AI的應用，利好整個半導體行業，可望惠及公司電源管理晶片等的產品。

指引本季毛利率9至11%

華虹指引本季收入5.3億至5.5億美元，以中間值計按季持平，按年升17.39%，毛利率9至11%，比起上季的11.39%微跌。

跟中芯相似，95納米或以下用12吋晶圓的較先進製程，即近年擴充的部分，推動了生意額成長；用8吋晶圓的110納米或以上更成熟製程，收入幾乎全部倒退。此外，中國收入按年升22.99%至4.5億美元，反映國產晶片的需求。

收入貢獻最大的應用——見於新能源設備及電動車的分立器件(控制電流)，上季生意按年跌9.55%。論行業，工業與汽車相關收入按年倒退10.52%，所幸電子消費品收入按年升36.46%。

白鵬沒有回應工業與汽車相關需求何時見頂，不諱言分立器件所用的成熟製程准入門檻低，產能偏向過剩，但指汽車和新能源設備方面的客戶已大致完成庫存消化，市場長遠會保持增長。他表示，接任總裁後會專注提升工藝，服務更高端的需求，如適用於高壓電的分立器件。