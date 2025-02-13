唐家成：蛇年港股日均成交額逾2000億 樂見堅韌具活力
2025年02月13日 20:39
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香港交易所(00388)主席唐家成表示，蛇年開局至今，港股日均成交額逾2,000億元，周四(13日)更達3,800億元。恒生指數累升8%，科技指數升幅更大，希望情況可以持續。去年底以來，市場認購新股的氣氛非常活躍，港交所亦收到許多新的上市申請，包括矚目的龍頭企業。
他又提到，過去一年，由擔心港股流動性問題，到日均成交額倍增，個別日更創新高，樂見香港市場「非常堅韌且具有活力」。科指上月升20%，其出色表現亦有外媒報道，該報道又指隨着內地人工智能(AI)初創公司DeepSeek出現，資金紛紛購買中資互聯網公司股份。
唐家成指，新一年港交所會在多方面推動市場發展，包括開發多元化的產品和服務、提升上市機制和出外招商引資，確保香港市場能夠緊貼國際潮流，繼續發揮聯通中國與世界的重要角色。
他又指，未來希望有更多機會與不同持份者交流及合作，利用各界團結的力量，將香港國際金融中心的名譽「打得更響、更亮」，有信心香港能迎接及把握更多的新機會。
香港證監會主席黃天祐表示，證監會使命是透過有效監管，促進市場健康和可持續發展，將續與聯交所緊密合作，提升市場流動性和效率，持續提升上市公司質素和管治水平，吸引更多龍頭企業到香港上市，保持香港在全球集資市場競爭力。
他坦言，新一年全球資本市場仍然風雲變幻，包括地緣政治、貿易戰、海外政策轉向等因素，並帶來新的挑戰，但相信香港有能力在變局中把握機遇，開創新局面。
他又指，科技創新成為推動經濟發展重要引擎，Web 3.0、人工智能等新興技術，正為資本市場帶來革命性變化。證監會將繼續與時並進，積極支持創新科技，推動業界發掘新價值，為香港資本市場營造更廣闊發展空間。