唐家成：蛇年港股日均成交額逾2000億　樂見堅韌具活力

他又提到，過去一年，由擔心港股流動性問題，到日均成交額倍增，個別日更創新高，樂見香港市場「非常堅韌且具有活力」。科指上月升20%，其出色表現亦有外媒報道，該報道又指隨着內地人工智能(AI)初創公司DeepSeek出現，資金紛紛購買中資互聯網公司股份。

唐家成指，新一年港交所會在多方面推動市場發展，包括開發多元化的產品和服務、提升上市機制和出外招商引資，確保香港市場能夠緊貼國際潮流，繼續發揮聯通中國與世界的重要角色。

他又指，未來希望有更多機會與不同持份者交流及合作，利用各界團結的力量，將香港國際金融中心的名譽「打得更響、更亮」，有信心香港能迎接及把握更多的新機會。

香港證監會主席黃天祐表示，證監會使命是透過有效監管，促進市場健康和可持續發展，將續與聯交所緊密合作，提升市場流動性和效率，持續提升上市公司質素和管治水平，吸引更多龍頭企業到香港上市，保持香港在全球集資市場競爭力。

他坦言，新一年全球資本市場仍然風雲變幻，包括地緣政治、貿易戰、海外政策轉向等因素，並帶來新的挑戰，但相信香港有能力在變局中把握機遇，開創新局面。

他又指，科技創新成為推動經濟發展重要引擎，Web 3.0、人工智能等新興技術，正為資本市場帶來革命性變化。證監會將繼續與時並進，積極支持創新科技，推動業界發掘新價值，為香港資本市場營造更廣闊發展空間。