沙田中心兩房戶僅售388萬　呎價險守1.3萬元

細價樓二手交投回升，沙田中心一個兩房單位，議價後減17萬元，即以388萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島2月暫錄5宗二手買賣，較上月同期增約67%，該盤23A座高層A室，實用面積約584方呎，套三房間隔，以720萬元成交，呎價約12,329元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌居屋康山花園3座高層A室，實用面積約484方呎，兩房間隔，屬遺產貨，去年10月未補價第二市場以500萬元放售，現以470萬元沽出，呎價約9,711元，新買家為綠表客。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田及大圍2月暫錄近30宗二手買賣，其中沙田中心海寧大廈低層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，叫價約405萬元，日前議價後以388萬元獲承接，呎價約13,064元，新買家為上車客。

●美聯黃少明指，將軍澳新寶城6座中層A室，實用面積約434方呎，兩房間隔，去年11月叫價628萬元放盤，其後減價至590萬元，近期獲用家洽詢，議價後以580萬元購入自住，呎價約13,364元，原業主持貨約4年，帳面貶值約180萬元或約23.7%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層I室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望海景，放盤約半年，獲買家「零議價」下以650萬元承接，呎價約14,039元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田濱景花園5座低層D室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望河景，叫價500萬元，放盤約兩個月，減45萬元，以455萬元沽出，減幅約9%，呎價約11,519元。

●利嘉閣馮澤源指，沙田新城市廣場3期4座高層D室，實用面積約640方呎，三房間隔，業主於去年12月叫價1,040萬元，新近以805萬元沽出，呎價約12,578元，同類單位相若成交價要追溯至2016年。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居雙數座數頂層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，天台約652方呎，同類型單位一向少有放盤，放售不足一周即獲承接，叫價590萬元，減價55萬元，以535萬元成交，呎價約8,412元，97貨帳面升值約56%。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心5座中層D室，實用面積約501方呎，兩房間隔，區內客見屋苑鄰近朋友，方便照應，決定以399萬元購入上址自住，呎價約7,964元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨未補價第二市場良俊樓中層28室，實用面積約381方呎，區內綠表客熟悉該區環境，見屋苑鄰近家人，方便照應，於未補價第二市場以125萬元購入，呎價約3,281元。

●中原徐偉業稱，荃灣荃昌中心昌安大廈中層H室，實用面積約368方呎，兩房間隔，享市景，區內租客帶票睇樓，原業主接受議價，最後減價20萬元，以418萬元成交，呎價約11,359元。

●中原地產陳偉業表示，東涌2月暫錄得9宗二手買賣，藍天海岸2座高層B室，實用面積約911方呎，套三房連儲物房間隔，叫價998萬元，減價30萬元，以968萬元沽出，呎價約10,626元，新買家為區內換樓客。

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