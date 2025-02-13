新盤周四錄至少17宗成交　有大手客斥3.14億連購4伙

新盤市場於周四(13日)錄得至少17宗成交，當中7宗來自啟德新發展區。有大手豪客斥資逾3.14億元，連環掃入4伙海景單位。

●啟德澐璟錄大手客斥3.14億連購4伙

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●啟德THE HENLEY II三房呎售34,600元

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●會地啟德兩盤夥代理推優惠

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，啟德體育園將於下月1日正式開幕，並將會舉辦國際級欖球賽事，旗下區內兩個位於跑道區的合作項目DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I，聯同大型代理行推出優惠，即日起至3月27日，凡購買該兩個樓盤的買家，均可獲贈球賽門票。

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