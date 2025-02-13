新盤周四錄至少17宗成交 有大手客斥3.14億連購4伙
2025年02月13日 22:04
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新盤市場於周四(13日)錄得至少17宗成交，當中7宗來自啟德新發展區。有大手豪客斥資逾3.14億元，連環掃入4伙海景單位。
●啟德澐璟錄大手客斥3.14億連購4伙
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周四(13日)錄得「一客四食」成交個案，有同一組大手買家連購4伙4房海景單位，總成交價逾3.14億元。上述為第2座9樓、10樓、11樓及12樓B室，實用面積同為1,870方呎，皆屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，可享海景，成交價介乎7,629.6萬至8,054.1萬元，呎價約40,800至43,070元。
●西貢十四鄉住宅項目SIERRA SEA登場
新鴻基地產(00016)旗下的西貢十四鄉西沙路大型住宅項目第1A(2)期，周四(13日)公布命名為SIERRA SEA，正待批預售樓花同意書，爭取於3月開售。由四座住宅大樓組成，提供781伙，銷售準備工作作如火如荼，預計關鍵日期為2025年12月1日。整個西沙綜合項目已投入運作近半年。
●馬頭角南首樓書曝光
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南角道住宅項目南首，周四(13日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供313伙，由開放式至兩房間隔，其中標準一房佔178伙最多，實用面積由258至263方呎；標準開放式戶型有40伙，實用面積200方呎；標準兩房單位設有78伙，實用面積342至351方呎。
●北角皇都6日內累收6,800票
新世界發展(00017)旗下北角皇都於周四(13日)再錄成交，項目31樓B1室，實用面積約834方呎，三房套房連儲物室間隔，售價為2,785.56萬港元，呎價約33,400元。此外，項目收票反應理想，截至晚上7時已累收逾6,800張入票，以首輪銷售168伙計算，超額認購逾39倍。
●鴨脷洲Coasto有望月內開價
宏安地產(01243)鴨脷洲惠風街項目Coasto，繼上周上載樓書後，有機會提速推售。宏安地產執行董事程德韻於周四(13日)透露，將視乎現樓示範單位的進度，不排除本月開價。項目為一座樓高23層住宅，提供93伙，一房戶佔逾五成。項目配置特別引入法國品牌家電，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、洗衣機及雪櫃等。
●啟德THE HENLEY II三房呎售34,600元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，周四(13日)以3,072.48萬元售出第1座35樓A室，為實用面積888方呎的三房單位，呎價為34,600元。
●元朗洪水橋滙都II單日沽5伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，月內頻頻錄得承接，本月截至周四(13日)累計售出約49伙，是日連沽5伙，單日吸金逾2,214萬元，最新獲投資客以470.16萬元購入兩房單位作長線收租。上述為第5座6樓A07室，實用面積442方呎，屬兩房間隔，成交呎價約10,637元。
●會地啟德兩盤夥代理推優惠
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，啟德體育園將於下月1日正式開幕，並將會舉辦國際級欖球賽事，旗下區內兩個位於跑道區的合作項目DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I，聯同大型代理行推出優惠，即日起至3月27日，凡購買該兩個樓盤的買家，均可獲贈球賽門票。
●啟德跑道區柏蔚森兩房售645萬
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周四(13日)售出第5座6樓H室，實用面積385方呎，兩房間隔，成交價645.6萬元，呎價約16,769元 。自項目推出限時冬日優惠後至今沽出19伙。