美股3大指數靠穩　英特爾漲近6%

美股3大指數周四早段靠穩，道指升58點，報44,426點；標指升4點，報6,056點；以科技股為主的納指升49點，報19,699點。港股夜期報21,760點，跌99點，低水54點。

晶片大廠英特爾(Intel)股價升5.81%，高見23.78美元。有傳美國要求台積電與英特爾合資組建晶圓廠，向後者授予技術。

日前美國公布的消費物價指數(CPI)通脹數據意外反彈，一些大行開始擔心聯儲局會在更長時間內繼續凍息，甚至是重新加息的可能，而這正是市場尚未完全消化的風險。日資投行野村估計，聯儲局重視的通脹指標－－個人消費開支(PCE)物價指數按年升幅將達到3.21%，而核心PCE通脹更將反彈至3.42%，使得聯儲局今年之內不會再減息。美國銀行(BofA)亦重申減息周期已結束的預測，甚至指出「加息也並非不能想像」。

從利率期貨市場看數據看來，目前市場的共識依然是今年內會繼續減息。根據芝商所FedWatch工具，聯儲局直到今年12月維持利率不變機率為26.1%，而減息最少一次的機率為73.9%，意味着當下市場未消化停止減息的預期，這恐怕會帶來額外的風險。因為假如終不減息的情景成為現實，市場就需要為金融資產重新定價，屆時將會引發市場巨大的波動。

野村估計，未來數月通脹強勁的勢頭有機會持續下去，但不認為潛在通脹再加速的風險會很高，因此只是維持今年不減息的預測。不過，該行除了預測今年底PCE物價指數通脹率重回3%以上外，對CPI的預測更加進取，料12月時按年升幅達到3.52%；而撇除能源及食品的核心CPI按年升幅更將達到3.9%，直逼4%大關。

盈透證券高級經濟學家Jose Torres則表示，通脹正邁向反彈至3%水平，而只要通脹重回3.5%以上，聯儲局就很大機會需要重新加息。他更大膽地估計，加息的機會率可能會達到25%。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比亦警告，1月份CPI數據意外反彈「令人警覺」，惟同時提醒這只是單一次的數據，聯儲局要觀察連續數月的數據才能夠得出結論。