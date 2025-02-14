東方日報B1：阿里漲9%後急縮　成交400億破紀錄

阿里股價即市曾飆逾9%至124.3元的3年高位，惟收市升幅縮至2.54%，並創史上單日最大成交400.55億元，「北水」淨買入阿里17.28億元。

恒指高開100點後一度升穿22,000點大關，抽升665點，見22,523點的4個月新高後，曾掉頭跌122點，收市跌43點或0.19%，報21,814點。大市全日成交3,794億元，是去年10月9日之後最多，「北水」淨流出10.24億元。

阿里主席蔡崇信據報在出席阿聯酋世界政府高峰會期間，回應了該企與Apple的合作傳聞，稱Apple最終選擇與阿里做生意，又形容「我們非常幸運，也非常榮幸能夠與Apple這樣的偉大公司做生意。」他相信，Apple會因應監管等不同情況，在世界各地尋求本土AI夥伴，這亦會是未來廣泛採用的生意模式。

蔡崇信也發表《重新思考AI發展》的文章，指DeepSeek雖迅速崛起，但「DeepSeek時刻」也在所處行業和資本市場引發了恐慌，帶來需要重新思考發展AI的目標是甚麼，以及開源模型如何帶來AI的普惠的兩大啟示。比起誰的模型最先進，他相信，AI開發者將更多關注應用如何帶來經濟效益，加速基於特定任務和專有AI模型與智能體的普及，資本亦將流向能以較低成本訓練和部署AI的公司。

滙豐環球研究最新提及，阿里和Apple的合作可在應用程式介面(API)銷售或授權費方面，為阿里創造雲業務新收入來源，既反映公司獲得認可，又有助阿里提升AI技術能力及用戶參與度。

交銀國際認為，恒指過去兩周上漲均由估值驅動，當前位置較1月上旬低位已修復得較為充分，且短期上漲斜率較快，恒指技術指標14天相對強弱指數(RSI)已進入超買區間，加上從盤面上看，上漲主要集中在資訊技術板塊，向其他板塊擴散較為有限，因而短期可能有一定的調整風險，投資者可適當調整倉位，觀察盈利的上修情況。

新股消息方面，深圳上市的內地電池原材料供應商中偉新材料發公告，明確提及啟動H股來港上市的前期籌備工作，市傳擬集資4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。該企是特斯拉(Tesla)、寧德時代等鋰電池原料供應商。