聯博香港：市場風險湧現　宜採防禦策略

今年股票市場面臨不確定性，投資者面對風險，遵循防禦股票策略有助在不確定性加劇時期為市場波動做好準備。

美國總統特朗普的親商資歷掩蓋了許多政策不確定性。在最初的行政命令中，特朗普開始放鬆對能源行業的管制，並重申削減企業稅務的承諾。然後，本月他決定對中國、加拿大和墨西哥徵收關稅，此類措施旨在提高美國企業的競爭優勢。

然而，政策細節的制訂需時，故此對美國和全球企業的影響不會在一夜之間而明朗化；例如，關稅旨在降低對美國進口商品的競爭力。實際上，關稅的影響會因部門、行業和公司而異。舉例而言，根據對MSCI世界成分股的分析，商品製造商比服務行業有更多收益受潛在關稅影響。在科技領域，半導體和硬件製造商比軟件製造商更容易受關稅影響。

美政策變化勢掀波動

隨着市場難以消化關稅對個別企業的影響，預計波動性將會增加，並可能會為被錯誤標記為關稅「受害者」的企業創造機會。近年開始優化供應鏈的精選企業可以克服關稅風險，並在收益和回報方面帶來積極的驚喜。

其他政策變化，包括放鬆管制及減稅，都可能為投資者創造機會。政策變化的影響將以不均衡的方式滲透各個行業和企業，從而在過程中造成市場波動。

人工智能(AI)為另一個風險因素。AI可以說是過去兩年股市中最強大的商業主題。一項可能提高生產力的革命性技術吸引了投資者的想像力，並推動所謂「美股七雄」創下紀錄性的收益和市場主導地位。

然而，從顛覆性技術發展成為可持續增長的道路充滿風險。雖然「美股七雄」包括可能從特朗普政府更寬鬆的監管中受益的高質企業，但偏高估值令投資者對其實現長期盈利增長的能力有所質疑。高度集中在大型股的被動美國和全球投資組合似乎容易受到情緒變化的影響，並也可能引發市場波動。

投資者可以通過多種方式，在保持防禦心態的同時投資於AI。半導體企業相對昂貴，但軟件和硬件製造商的股票交易估值更合理，而投資者亦可從中找到AI受惠者和推動者的高質企業，可為防禦性股票投資組合提供AI部署，同時減輕在重量級股票中持有大量權重所帶來的一些風險。

全球經濟恐加劇分化

此外，宏觀經濟風險總會影響股市，今年在全球經濟狀況分化的情況下，美國政策的重大變化可能會引發嚴重的市場波動。特朗普的一些政策被認為有利於增長，但也加劇對財政可持續性的擔憂，並且可能導致通脹，聯儲局會放慢減息步伐。鑑於政策的不確定性，潛在結果的範圍很廣。

目前還可看到更多經濟政策分化。特朗普的關稅政策可能會為中國和歐洲帶來壓力，而中國和歐洲已經在應對經濟增長乏力。中國的刺激措施是一張「萬能牌」，而在歐洲，通脹正在接近目標，故此歐洲央行應該能夠在今年繼續減息。

為應對這些風險，防禦性投資者應致力構建抵抗宏觀經濟影響的股票投資組合，而這需要利用基礎研究以關注不受宏觀經濟結果束縛的高質業務。

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