陸秉鈞：港科指破頂後響警號？樂觀情緒滿瀉回調壓力增

美國於香港時間周三21:30公布了一個重量級數據：1月CPI。剔除食品和能源成本的核心CPI在1月份按月增速加速至0.4%，超出預期的0.3%和前值0.2%；按年增速亦加速至3.3%，高於預期的3.1%和前值3.2%。

數據公布後，美國指數一度顯著急跌逾1%，商品價格也一度顯著下跌，但在美國盤中交易時段，所有資產彷彿像消化了消息一樣，全數反彈並且升穿公布數據前的位置。

然而，筆者認為市場昨天美國市場的表現過於樂觀。美國總統與他的關稅方案都是在他1月底上任後才推出，目前的通脹數據仍未能反映他上任後以及關稅為美國物價所帶來的影響。大家關注美國的下一次減息時間，但有一個「灰犀牛」的事件仍未反映：美國聯儲局因為通脹加速迫不得已「考慮」加息。大家留意是「考量」，而不是落實加，因為股市往往走於消息公布之前，單單是市場「擔憂」美國加息，已經可以為美股帶來波動。未來數月的通脹數據，將會變得更為重要。

港科指升穿去年10月 創下新高

科技股是否位高勢危，還是升浪的中途？相信這是大家關心的重點，筆者沒有水晶球，沒法直接斷言。但筆者憑着對香港股市這個「老朋友」的多年認識，科指可能正面臨短線調整的可能。

樂觀情緒充斥 閃崩式回調壓力不容忽視

我們無法判斷一個大跌僅僅是一個調整，還是像10月這樣直接向升浪「告別」，但先離場觀望，待指數回試10天甚至20天移動平均線的支持後才作新的部署，筆者認為不會太吃虧。筆者甚至認為，若果操作夠「眼明手快」，適量的做淡部署是合理的選擇，但要做好止盈止損的準備，絕不與市場趨勢「賭氣」。

執筆之日為2月13號(周四)收市，科指在當天升破高位後轉跌收盤，科技收報5,235.28點，10天和20天移動平均線分別為5,052.38和4,393.33，並且正在上移當中。

調整非「一刀切」 關注板塊輪動機會

但讀者要留意，調整出現不等於全部股票一起下挫。香港股市近日成交明顯增加，短時間內資金仍然會尋找機會，選擇追尋落後板塊。除了指數成分股可能面臨較大的調整壓力外，不少股份可能受惠資金輪動。隨着人大會議臨近，筆者認為可以趁指數調整，關注市場的相關概念股。目前內地關注內需，更多刺激政策正在醞釀出台，內需概念股短期有可能受到資金提前部署追捧。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)