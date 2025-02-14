亞盛醫藥就美國存託股份超額配股權部分行使

有關發售項下可選美國存託股份的所得款項總額約為1,613萬美元(約1.256億港元)，淨額約為1,500萬美元(約1.168億港元)，(i)約5,000萬至6,000萬美元用於在中國尋求lisaftoclax用於治療r/r CLL的NDA批准及於中國籌備商業化上市，推進lisaftoclax在美國及其他國家的臨床開發，包括完成GLORA的入組及尋求就在多個國家增加新的試驗地點及開展lisaftoclax的更多適應症研究獲得監管機構的批准；(ii)約3,000萬至4,000萬美元用於推進奧雷巴替尼在美國及其他國家的臨床開發，包括完成POLARIS-2的入組及尋求就在多個國家增加新的試驗地點及將奧雷巴替尼的標籤擴展到更早期的治療階段及其他適應症獲得監管機構的批准；(iii)約1,000萬至2,000萬美元用於資助我們其他候選產品的研發，包括完成APG-5918治療貧血症的一期臨床試驗以及尋求就啟動alrizomadlin的註冊試驗獲得批准；及(iv)餘額用於開發集團未來的管線項目及作營運資金及一般公司用途。

另外，截至公告日期，摩根大通作為穩定價格操作人，已進行的穩定價格行動包括：(1)於任何超額配股權獲行使前根據發售超額分配合共109.875萬股美國存託股份(相當於439.5萬股相關股份)；及(2)包銷商於2025年2月4日(美國東部時間)行使部分超額配股權，涉及合共93.51萬股美國存託股份(相當於374.06萬股相關股份)，價格為每股美國存託股份17.25美元(相當於每股相關股份約33.57港元)，以補足發售中的超額分配。