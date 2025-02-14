特朗普簽署行政命令徵收對等關稅　不會立即生效

美國總統特朗普周四（13日）簽署行政命令，對每個向美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，指沒有國家可以抱怨。白宮官員表示，對等關稅將不會立即生效，但可能會在數周內開始徵收，指特朗普的貿易和經濟團隊正在研究雙邊關稅和貿易關係。

特朗普較早時預告當地周四下午1時（本港時間周五凌晨2時）召開記者會，宣布對等關稅措施，強調「讓美國再次偉大」。他之前表示，對等關稅將適用所有對美國課徵關稅的國家。

特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，美國想要一個公平的競爭環境，已決定徵收對等關稅，並將考慮對使用增值稅制度的國家加徵關稅。特朗普強調，通過其他國家運送商品以避開關稅的做法將不被接受。他又指，美國盟友在貿易方面常常比他們的敵人更糟糕。

獲特朗普提名出任商務部長的盧特尼克表示，將對每個受影響的國家逐一採取行動，相關研究將於4月1日完成。特朗普政府目前實施的新關稅措施為對中國加徵10%關稅，已於本月4日生效。他原本宣布同一日起對加拿大和墨西哥全面徵25%關稅，目前暫延30天。他也已宣布對所有鋼鋁製品徵25%的關稅，將於3月12日生效。