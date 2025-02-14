兩會前內地恐面臨3萬億人幣流動性缺口

內地下月召開兩會，市場關注會否再有救市措施出台。外媒報道，兩會前中國面臨約3萬億元人民幣(下同)流動性缺口，資金利率可能因貨幣寬鬆延遲而高企。

報道指，農曆新年後，中國銀行間資金利率並未如往常快速回落，人行流動性工具即將大量到期，疊加地方債供給接踵而至，兩會開幕前銀行間流動性料難以明顯轉鬆。

外媒計算，包括中期借貸便利(MLF)、質押式逆回購及買斷式逆回購在內，2月有逾2.4萬億元的央行中短期貸款到期。華創證券根據各地地方債發行計劃測算，當月發行規模料約1.34萬億元，除去目前已公布發行量，本月餘下時間將有逾8,000億元地方債供給，並將影響流動性。

人行自農曆新年長假後已透過公開市場操作淨回籠約1.5萬億元，此外，降準減息等貨幣寬鬆政策尚未落地，而且分析師指國有大行因負債壓力而減少資金融出，隔夜銀行間質押式回購利率節後再度短暫上衝，與人行政策利率之差一度逼近4年來高位。不過，流動性偏緊、資金成本高企也有效阻止債券孳息率進一步下行，幫助人民幣匯率企穩。

報道引述渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，維持銀行間流動性相對緊張，確實有助於捍衛人民幣，考慮到中美未來可能就關稅問題展開談判，中國或許有意在目前階段維持穩定。

此外，美國聯儲局減息前景有所淡化，也令中國貨幣寬鬆進一步面臨掣肘。降準減息的寬鬆信號較為明顯，因此分析人士認為人行並不急於祭出「雙降」大招，而是選擇以其他流動性工具呵護資金面。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，如果降準推遲至兩會之後也不足為奇，因目前市場處於觀望狀態，而且多數經濟數據沒有公布。在流動性緊張但不降準的情況下，他預計本月人行買斷式逆回購等公開市場操作將保持在相當高水平。劉潔也預計，中國會在第一季底同時降準和減息，因為通縮壓力仍存在。