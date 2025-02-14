姚浩然：港股2月仍看高一線 滙豐、渣打強勢未完
2025年02月14日 11:19
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國總統特朗普的對等關稅措施不會立即生效，隔晚美股仍然做好。至於港股，上日在大成交下單日轉向，技術走勢轉差，但仍屬急升之後的合理回調，周五(14日)已重拾升勢，只要恒指守穩10天線，後市仍有機會繼續向上。他補充，市場逐步消化關稅相關消息，加上憧憬內地兩會或推出支持經濟政策，港股2月仍可看高一線。不過，值得留意的是，踏入3月業績期後，一旦經濟數據及政策未如預期，大市有機會出現回調。股份方面，他看好收息股、AI概念股如阿里巴巴(09988)。
國際金融股最近走勢向好，當中姚首選滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)，認為他們息率吸引，具一定防守力，股價料可持續強勢。至於友邦保險(01299)息率相對失色，在息口走勢仍未明朗下，友邦業務前景難樂觀。另外，他亦看好內銀股如建設銀行(00939)，料其可獲國策支持，股息率亦吸引。
瑞聲科技(02018)發盈喜，料去年盈利按年升約1.3倍至1.45倍。姚浩然表示，在AI概念支持下，其未來業績表現值得期待，但股價升至現水平，估值已處偏高水平，暫未宜高追，建議回落至40至42元再作考慮。