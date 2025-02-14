和鉑醫藥料去年錄溢利最多2200萬人幣

集團的可持續盈利能力主要由以下因素所驅動，通過與全球製藥公司及領先的生物技術公司持續保持戰略合作夥伴關係，其獨特業務模式加速增長；收入的經常性部分於2024年不斷增長，包括基於平台的研究收入及隨着合作項目逐漸成熟而收到來自合作夥伴的里程碑付款；以及集團有效的成本控制及高效運營管理。

在專有的Harbour Mice®平台及既定的獨特業務模式的支持下，集團現正加速轉型，成為可持續盈利的全球生物技術引擎。通過與全球跨國公司和領先的生物技術公司合作，目前在全球已有超過19個分子進入IND階段，這成功地認可並驗證平台的價值。

於2025年，公司於公開市場已合共購回814.6萬股股份，總值近3,000萬港元。此進展反映公司對其業務前景及展望的信心，同時表明公司管理層認為當前估值與公司的內在價值脫節。