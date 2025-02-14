中港星CEO酬金大起底　新加坡最疊水　港企輸幾個身位？

進入大公司工作，是很多打工仔夢寐以求的目標，可能會覺得大公司學到更多、制度佳、人工高、福利好等。那麼，對高級管理層例如行政總裁（CEO）而言又如何呢？東網將恒生指數成分股內市值最大的5間內地公司、5間非內地公司，與新加坡海峽時報指數5間市值最大的公司作比較，發現新加坡CEO酬金明顯最佳，年薪以近2,000萬元起跳，港股非內地公司次之，但明顯輸幾個身位，而內地高管普遍可以用「平靚正」來形容。

馬化騰薪酬冠絕5大內企

新地郭炳聯袋22億股息

所謂無比較無傷害，新加坡大公司高管薪酬遠遠拋離內地和香港公司。海峽時報指數5大公司的CEO，平均酬金達5,771.37萬元，比港股內地5大和非內地平均分別高出4.41倍和1.67倍。其中大華銀行CEO黃一宗酬金更折合達9,075.01萬元，佔2023年度公司純利約324.21億元的0.27%。

大公司的高管薪金，通常都由董事會核下的薪酬委員會所釐定，當中最主要是參考同類公司的薪金。至於香港上市大公司高管薪金較低，部分原因是公司由家族擁有，高管往往是大股東，派息收入所得往往較出糧多好多，故只要努力將公司業績做上去，透過派息收入自然上升。

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●另類報酬 回報或更豐厚

故事先由2018年年報說起，年報披露執行董事雷軍、林斌，還有非執行董事許達來、劉芹等人，雖無董事袍金、無薪金、無酌情花紅等，但並非沒有酬勞，因年報說明，公司有5名最高薪酬人士，雖然沒有指名道姓是上述幾位，但這5名人士「以股份為基礎的薪酬開支」就達到102.08億元人民幣（下同）！

翻查資料，公司在2018年4月4日向雷軍及其家屬為受益人信託持有其權益的公司發行大筆B類普通股，作為對雷軍所作貢獻的回報，確認為98.27億元、以股份為基礎薪酬開支。依此看，其餘4位最高薪員工，就瓜分餘下4億元的股份薪酬。

要知道小米2018年純利都只是135.53億元，高管酬勞是否過高值得深思。不過，回看小米2023年，5名最高薪酬人士以股份為基礎的薪酬開支就縮至4.02億元，那年是小米籌備造車的一年。即使是港交所前行政總裁歐冠昇，2023年度獲發獎授股份等值6,376萬港元，連基本薪酬加福利總額達8,929萬港元。

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●美企高層疫情收入明減暗加

回顧新冠疫情期間，美國多間上市公司的高級管理層都宣布減薪。不過，有調查發現，很多這類減薪都是假象，薪金減，但在其他福利上調整，往往令高管最終所得「明減暗加」。有關調查由澳洲墨爾本大學、悉尼大學和新南威爾士大學聯合所做，並統計2019至2020年間美國上市公司行政總裁（CEO）薪酬的變化，有證據表明，有些人以減薪為幌子改變了薪酬。

研究團隊選美國而不選自己家鄉澳洲，主因澳洲上市公司在薪酬披露上較不全面。本次以美國標普綜合1500指數成分股公司作為樣本，發現約有353名行政總裁在2020年減薪。研究指出，薪金（Salary）與「其他酬金」（Other Pay）是分開的項目。2019年，公司年報中「其他酬金」項所列的金額佔行政總裁總所得為2.8%，但這一項目到2020年底翻了一番！

「其他酬金」的例子包括遞延薪資、向退休基金付款、向受限制股票支付股息、使用私人飛機等，以及包括裝修家居辦公室等的在家工作費用。其中，研究團隊最震驚的是股息的使用方法。一般公司都會設定股份獎勵計劃，只要營運表現達標，高管人士通常會獲得股票作獎勵。

反映部分董事會監管薄弱

照常理說，擁有股票才可獲得股息，但研究指出，有一家公司在行政總裁擁有股票之前就支付了股息，股息額近35萬美元（約273萬港元）。

悉尼大學副教授Danika Wright說：「這表明該公司利用了這樣一個事實：就是其他薪酬類別中的一些項目一般公眾不會去細閱和理解，因此也難以讓大眾進行審查。」

墨爾本大學高級講師Attila Balogh表示，公司董事會的成立是為了代表股東，以限制高管的決策。而「其他酬金」的增加，主要發生在「行政總裁權力大、機構投資者監管薄弱」的公司。部分董事會與行政總裁「不夠獨立」，或在監控薪酬方面不夠警惕。

另外，股東結構也有影響，他指出：「但如果有很多小股東，且不能影響公司的決策，那麼行政總裁便有可能鑽空子。」

不過，研究團隊最後都「戴番個頭盔」，謂不是所有「其他酬金」都不合理，例如使用私人飛機，可能是因為疫情期間沒有航班，而裝置家居防盜，也可能是因為董事會想高管人員能在家中安心工作。