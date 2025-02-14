買樓近10年或以上虧蝕宗數飆近四成　「97樓」再變蟹貨

二手樓市1月交投向來淡靜，買賣成交放緩，惟期間帳面低於購入價轉讓宗數，仍至少有264宗，與去年12月僅減少4宗，蒸發樓價金額逾4.3億港元。樓價繼續尋底，持貨近10年或以上跌價成交同期至少48宗，按月大幅增加約37.1%，「97樓」再成蟹貨蝕賣離場。

綜合市場資料，去年12月二手市場出現至少268宗帳面貶值成交，蒸發金額至少6億元，上月涉及貶值金額減少約28%。樓價愈跌愈有，更多「長情」業主需要損手離場，佔同期整體約18.2%跌價轉讓，為原業主於2015年或以前購入的單位，較去年12月出現至少35宗，增約13宗，期內佔比增加5.1個百分點。

個別1997年購入單位轉手，現時開始再蝕過。其中，大圍恒峰花園3座高層單位，上月以850萬元售出，呎價約12,373元，原業主持貨逾27年，帳面仍跌價13.4萬元或約1.6%。即使港島私宅，北角曉峯高層B室，於2009年一手購入價約1,080萬元，上月以880萬元轉手，最新做價比逾15年前做價帳面再低200萬元。

為求淡市中加快出貨，部分業主願加大折讓幅度，上月出現至少18宗貶值幅度達30%或以上成交，蝕幅最大為屯門掃管笏緹岸2期5座高層一個銀主盤，於拍賣場以272萬元售出，約4年樓價帳面貶值近50%。

分區方面，將軍澳上月出現至少29宗低於入貨價轉讓最多，佔約41.4%為日出康城二手屋苑。其次是屯門，1月出現至少28宗貶值個案。