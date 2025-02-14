DWS：金價未來1年漲勢有限　除非出現兩個情況

美國總統特朗普關稅政策掀起避險潮，黃金獲資金追捧，今年首度突破每安士2,800美元。DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda認為，金價在未來12個月內進一步上漲空間可能受限，除非西方投資者大幅增持黃金交易所買賣基金(ETF)，或地緣政治衝突進一步加劇，否則金價難以出現顯著上漲。

談及股市前景，Vedda對未來12個月美國及歐洲股市的展望仍保持樂觀，認為低盈利增長的十年已經結束。然而，中國人工智能(AI)公司成功研發出一款耗用更少數據與能源、成本更低的AI助手震撼美股，Vedda認為這暴露了美國股市高度集中化所帶來的風險，由於估值偏高，加上市場參與者對未來股市表現高度樂觀，使美股回調風險加劇。企業盈利表現將成為美股未來走勢的關鍵因素，尤其是科技公司，因為市場參與者預計其高速增長將延續至2025年和2026年。

隨着特朗普宣布下月起徵收新關稅，市場對政策軟化的希望正逐漸破滅，他認為未來數月市場波動性或將加劇。地緣政治局勢升溫可能進一步拖累全球經濟前景。如果10年期美國國債收益率突破5%的臨界點，股市估值恐將遭受重大衝擊。