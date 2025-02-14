家辦公司昇世料市道好轉　申6號牌拓IPO業務

以聯合家族辦公室(MFO)為主要業務的昇世集團，其行政主席陳學彬表示，香港資本市場由去年第四季起好轉，去年9月集團在超高淨值客戶市場(投資額最少300萬美元)以外，另開高淨值市場(投資額最少50萬美元)的家族辦公室市場。而由於市場好轉，香港業務去年收支平衡，他並料集團在香港、新加坡、杜拜的業務今年俱會見到盈利。

他表示，集團在2022年起，在上述三地同時開展業務，由3名員工開始發展至今目前約400人。資產管理規模(AUM)翻了一番，當中新加坡佔一半以上，香港亦大約佔20%。合作的金融中介超過200名。今年將會再招聘200到300名員工，開辦資本業務，並會申請6號牌(機構融資諮詢牌照)，開辦首次公開發行(IPO)相關業務。

他表示，目前香港、新加坡、杜拜三地，政策以杜拜對家族辦公室最友善。香港對單一家族辦公室(SFO)的稅務優惠較為優厚，對MFO優惠較少。惟他明白香港條例是要保護投資者，「因SFO輸錢都是單一家族的事情，MFO則涉及較多投資者的錢」。

同系公司香港昇世御享首席執行官張頔表示，雖然歐美多間投資銀行裁員，但亞洲區家族辦公室業務卻很興旺，尤其接待中國內地客人在疫情後發展蓬勃，並且近年資金有從新加坡回流香港之勢。她認為，這得力於香港投資移民政策相較其他地方透明和清楚，「例如住滿七年便可取得香港永久居民身份證」。今年招聘的二至三百人，目標是擁有投資銀行資歷的人士。