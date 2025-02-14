證監會：本月再批虛產平台牌照

香港證監會自2023年6月落實虛擬資產交易平台(VATP)牌照制度，行政總裁梁鳳儀表示，現時累計批出9個牌照，仍有9個待批，預告月內會再有平台獲發牌照。另短期內為所有持牌VATP建立一個正式的諮詢小組，並制定虛擬資產發展路線圖，期望不久將來會公布。

她提到，香小組主要收集持牌平台對往後發展、經營的意見，包括市場准入調整、檢視現行政策有否拆牆鬆綁的地方，坦言現時平台的交易流動性有進步空間，會考慮是否引入更多產品及服務，以提升市場競爭力。

至於路線圖，她指，虛擬資產發展不止持牌平台，亦有託管業務、場外交易(OTC)等，屆時也會收集不同單位的意見。港府將於年內就規管虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制度作諮詢，及就虛擬資產場外交易(OTC)規管第二輪諮詢，證監會也將協助政府工作。

香港已容許虛擬資產現貨及期貨交易所買賣基金(ETF)上市，梁氏指出，去年首批6隻加密貨幣現貨ETF掛牌，截至本月11日，該批ETF總市值達4.83億美元，日均成交額830萬美元，分別較上市時升66%及52%。

基金代幣化方面，她提到， 有不少代幣化基金的申請審查中，看好零售基金的代幣化潛力，當代幣化後，可以加快申購贖回的過程，由「T+2」縮短為「T+0」，稍後會向基界發通函。