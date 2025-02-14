新地將軍澳三大商場推泊車賞　消費回贈高達20%

響應電動車普及化，東港城為將軍澳首個提供The Point「特快充電」服務的商場，並一直深受將軍澳以至西貢區的電動車車主歡迎，充電位一直供不應求。有見及此，最近將軍澳中心亦加盟提供同類服務，令區內的The Point「特快充電」增至8個，讓更多會員受惠。

The Point會員可透過積分免費換領充電服務，無論駕車到東港城或將軍澳中心Shopping及用膳，均可享用服務，為愛車充電。新加盟的將軍澳中心及東港城亦攜手為電動車車主準備充電及購物禮遇，The Point會員只要於兩大商場使用The Point特快充電服務，並於場內消費滿指定金額，即可享有合共高達900元商場購物電子禮券及免費泊車券。

為慶祝將軍澳中心推出The Point「特快充電」服務，商場特別推出「充電3重賞」，The Point會員於將軍澳中心享用該服務一節或以上，同日在商場The Point「即賺分」指定參與商戶，以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領高達500元將軍澳中心零售電子禮券及6小時將軍澳中心及東港城免費泊車券組合。

東港城亦推出「電車充電購物激賞」，The Point會員於商場享用The Point「特快充電」一節或以上，當日在東港城The Point「即賺分」指定參與商戶，以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領高達400元東港城零售電子禮券及合共5小時東港城及將軍澳中心免費泊車券組合。