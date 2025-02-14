元朗和生圍項目申增密度以建3517伙　較前大增3.5倍

上述申請地點位於元朗和生圍，鄰近加州花園及青山公路─米埔和新田公路，坐落於米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積約2,232,581方呎，最新擬議修訂地皮現有其他指定用途註明「綜合發展包括濕地修復區」地帶的《註釋》，以放寬地積比率及建築物高度限制；將申請地的地積比率由0.4倍，增加至1.3倍，物業高度由最高6層，增加至不多於10層，另設一層地庫。

該項目最新建議住用樓面面積增至約2,861,630方呎，單位平均面積約802方呎，非住用樓面面積則約40,904方呎，當中包括安老院設施；估計整個項目住客人數9,998人，項目將分為6期發展，料2031年全部落成。該發展將興建128幢3層高洋房、47幢6至10層高住宅大廈、4幢兩層高住客會所，以及1幢4層高提供100個床位的安老院。另外，設有2,782個停車位。

該項目於2024年初曾獲批建789幢樓高2至3層高洋房，提供1,583個車位，涉及住宅樓面面積共約893,032方呎；上述最新方案單位量大增2,728伙，總樓面面積則高出約逾200萬方呎。

申請文件指出，近年來，新界北的整體規劃境況已明顯改變，尤其包括北部都會發展策略的實施。政府正積極推動北部都會的發展，並建設一系列本地和跨境策略性運輸交通基礎設施項目，為該區更高的發展能力創造動力。是次項目擬議發展密度是為了充分利用申請地點的發展潛力，考慮到未來發展環境轉變、附近其他地點發展密度相應增加的新趨勢、以及主要基礎設施發展所帶來的便利交通。

文件又指，申請地點將能夠利用周邊優化的基礎設施，提高發展能力。各技術評估結果亦顯示擬議發展方案採取緩解措施後不會產生任何不良影響。建成後的濕地保護區生態功能仍然完好無損，同時增加的發展密度不會產生不良影響，並與毗鄰的新田科技城，以及周圍現有的私人住宅集群相互融合協調。