國家外匯管理局：去年內地經常帳順差30117億元

國家外匯管理局公布，2024年第4季度，中國經常帳順差12,933億元人民幣(下同)，其中，貨物貿易順差17,866億元，服務貿易逆差3,383億元，初次收入逆差1,881億元，二次收入順差331億元。資本與金融帳(含當季淨誤差與遺漏)逆差12,933億元。2024年，內地經常帳順差30,117億元，其中，貨物貿易順差54,812億元，服務貿易逆差16,340億元，初次收入逆差9,412億元，二次收入順差1,057億元。資本與金融帳(含第四季淨誤差與遺漏)逆差31,546億元。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，2024年，在來華股權性質直接投資中，新增資本額流入908億美元，其中第四季流入規模較前三個季度顯著增長。考慮到境外融資成本相對較高、境內融資便利度上升等因素，部分外商投資企業傾向於增加本地融資、減少或償還境外貸款，來華債務性質直接投資呈現階段性淨流出。

李斌表示，2024年，中國國際收支口徑的貨物貿易順差7,679億美元，較2023年增長29%。其中，貨物貿易出口34,091億美元，增長7%；進口26,412億美元，增長2%。