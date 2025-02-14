報告：美擬實施對等關稅　中印兩國恐最受影響

美國總統特朗普周四(13日)宣布，美方將徵收「對等關稅」，但措施不會立即生效。Capital Economics發表報告，稱「對等關稅」要比對全球統一「一刀切」關稅的影響更甚，並將推升美國物價。按最惠國稅率計，中國及印度等國家所受影響恐怕最大。

外媒引述Capital Economics報告指，特朗普似乎已放棄對所有其他國家的進口商品徵收10%或20%統一關稅的想法。從其評估對各國對等關稅的廣泛標準看，他由徵收統一關稅轉向對等關稅，可能會導致平均關稅及美國消費者物價出現更大幅度上升。

該機構指，目前美國首15個貿易夥伴最惠國貿易加權平均稅率均值約6.7%，較美國徵收的關稅高出4個百分點以上，按此標準衡量，中國、印度、越南及泰國所受影響可能最大。另一方面，美國商品首15大進口地區的平均增值稅率為14.3%，其中，英國、歐盟、巴西和墨西哥的稅率靠前。

報告指，若美國的對等關稅為增值稅和最惠國稅率合計值，印度(29%)和巴西(28%)將受到最嚴重打擊，其次是歐盟(25%)、英國(24%)、墨西哥(23%)和加拿大(19%)。贏家將是新加坡(9%)、台灣(12%)和南韓(13%)。

報告提到，按合計標準計，所有美國進口商品的平均有效關稅稅率，將從現時不到3%，升至20%左右。這將使美國消費者物價升約2%，意味通脹率將在今年稍後暫時反彈至4%。