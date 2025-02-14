朗天峰示位開放首2小時錄逾1000參觀人次

配合項目銷售，美聯將為該盤買家提供置業優惠，由開售日起至2月28日期間，經由該行選購項目一手住宅單位的首5名買家，每位可獲贈價值逾4萬元的家具套餐優惠，總值超過20萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，朗天峰有望成為今年新界西北區首個開售的全新大型樓盤，項目位處元朗市中心，位置優越，相信吸引不少用家，尤其是年輕上車客及長線投資客垂青，而投資客比例則料約三成，預計落成後實用呎租接近50元水平，租金回報率逾5厘，並預計本月全月一手交投有望錄約1,200至1,300宗水平。

該行住宅部營運總監張子存稱，去年新界區一手樓市表現理想，綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場資料，2024年元朗區一手成交量錄約1,592宗，較2023年錄得約385宗大幅上升約3.1倍。期內成交金額錄約112.7億元，亦較2023年錄約31.2億元，有約2.6倍的升幅。